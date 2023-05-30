У МВС показали відео з бодікамери поліцейського у перші хвилини після нічної атаки на Київ

У МВС показали відео з бодікамери одного з патрульних поліцейських у перші хвилини після нічної атаки на столицю.

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У МВС повідомили, що серед уламків вдалося розшукати двох громадян, вони були травмовані. Патрульні надали необхідну домедичну допомогу та забезпечили охорону місця події до приїзду рятувальників.

Російські окупанти атакували Київ дронами-камікадзе Shahed-136 у ніч проти 30 травня, є жертви та руйнування.

Сили ППО знищили 29 із 31 "шахеда".

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