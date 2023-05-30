В МВД показали видео с бодикамеры полицейского в первые минуты после ночной атаки на Киев

В МВД показали видео с бодикамеры одного из патрульных полицейских в первые минуты после ночной атаки на столицу.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

В МВД сообщили, что среди обломков удалось найти двух граждан, они были травмированы. Патрульные предоставили необходимую медицинскую помощь и обеспечили охрану места происшествия до приезда спасателей.

Российские оккупанты атаковали Киев дронами-камикадзе Shahed-136 в ночь на 30 мая, есть жертвы и разрушения.

Силы ПВО уничтожили 29 из 31 "шахеда".

Читайте также: В Москве и Подмосковье раздаются взрывы. Прилетели беспилотники – фото, видео







Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.