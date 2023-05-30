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В МВД показали видео с бодикамеры полицейского в первые минуты после ночной атаки на Киев

Цей матеріал також доступний українською
30.05.2023, 13:31
В МВД показали видео с бодикамеры полицейского в первые минуты после ночной атаки на Киев - Фото
Скриншот видео

В МВД показали видео с бодикамеры одного из патрульных полицейских в первые минуты после ночной атаки на столицу.

В МВД сообщили, что среди обломков удалось найти двух граждан, они были травмированы. Патрульные предоставили необходимую медицинскую помощь и обеспечили охрану места происшествия до приезда спасателей.

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Вадим Ребрина
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