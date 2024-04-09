В Одесі було чути вибух – Повітряні сили попереджали про рух російської ракети на область
В Одесі під час повітряної тривоги було чути вибух, повідомили співрозмовники LIGA.net у місті. Військові попередили про активність російської авіації та рух ракети окупантів на область.
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19:22. В області оголошено тривогу. Повітряні сили попередили про активність ворожих літаків Су-35/Су-34 на півдні - загроза застосування авіаційного ракетного озброєння.
19:49. "Ракета в напрямку Одещини!" – написали ПС.
19:52. Вибух в Одесі, повідомили співрозмовники LIGA.net.
19:56. Відбій тривоги.
- Сьогодні російські загарбники здійснили ракетний удар по Одеській області, ймовірно, били "Іскандер-М".
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