В Одессе был слышен взрыв – Воздушные силы предупреждали о движении ракеты РФ на область

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В Одессе во время воздушной тревоги был слышен взрыв, сообщили собеседники LIGA.net в городе. Военные предупредили об активности российской авиации и движении ракеты оккупантов на область.

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19:22. В области объявлена тревога. Воздушные силы предупредили об активности вражеских самолетов Су-35/Су-34 на юге – угроза применения авиационного ракетного вооружения.

19:49. "Ракета в направлении Одесской области!" – написали ВС.

19:52. Взрыв в Одессе, сообщили собеседники LIGA.net.

19:56. Отбой тревоги.

Сегодня российские захватчики нанесли ракетный удар по Одесской области, вероятно, били "Искандер-М".

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