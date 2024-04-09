РФ атаковала ракетой Одесскую область, вероятно, "Искандер-М". Последствия уточняются

Под ударом оказалась прибрежно-рекреационная зона

"Искандер-М" (Скриншот по видео)

Российские захватчики нанесли ракетный удар по Одесской области, вероятно, били "Искандер-М". Об этом сообщили Силы обороны юга.

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Удар по Одесской области наносили с территории временно оккупированного Крыма, отмечают военные.

Под ударом оказалась прибрежно-рекреационная зона, последствия атаки уточняются, заключают в ведомстве.

В 15:45 Воздушные силы сообщали о движении российской ракеты в направлении Белгород-Днестровского района Одесской области.

6 апреля захватчики ударили баллистической ракетой, вероятно, "Искандер-М" по Одесскому району – погиб сотрудник коммунального хозяйства, есть повреждения.

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