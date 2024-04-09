Росіяни атакували ракетою Одещину, ймовірно, "Іскандер-М". Наслідки уточнюються

Під ударом опинилася прибережно-рекреаційна зона

"Іскандер-М" (Скриншот з відео)

Російські загарбники здійснили ракетний удар по Одеській області, ймовірно, били "Іскандер-М". Про це повідомили Сили оборони півдня.

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Удар по Одеській області завдавали з території тимчасово окупованого Криму, зазначають військові.

Під ударом опинилася прибережно-рекреаційна зона, наслідки атаки уточнюються, підсумовують у відомстві.

О 15:45 Повітряні сили повідомляли про рух російської ракети у напрямку Білгород-Дністровського району Одещини.

6 квітня загарбники вдарили балістичною ракетою, ймовірно, "Іскандер-М" по Одеському району – загинув співробітник комунального господарства, є пошкодження.

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