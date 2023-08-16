У Республіканській партії запускають рекламу допомоги Україні. Кажуть, "відчувають терміновість"
16.08.2023, 06:24
Капітолій США (Фото: EPA)
У Республіканській партії США запускають програму реклами допомоги Україні, щоб посилити підтримку Києва серед виборців. Про це повідомив канал CNN.
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Відомо, що напередодні чергового розгляду Конгресом США виділення коштів на допомогу Україні республіканці хочуть переламати думку партійців.
Йдеться про проект "Республіканці за Україну", який запустила некомерційна організація "Захистимо демократію разом" — вони запускають кампанію вартістю $2 млн, яка включатиме рекламу на каналі Fox News, який є одним із головних рупорів політсили.
"Ми відчуваємо певну терміновість. Загалом ми проводимо фокус-групи з виборцями-республіканцями, і ми помітили зниження підтримки того, що ми вважаємо традиційною республіканською проблемою", — заявив представник проекту Гуннер Рамер.
Йдеться про проект "Республіканці за Україну", який запустила некомерційна організація "Захистимо демократію разом" — вони запускають кампанію вартістю $2 млн, яка включатиме рекламу на каналі Fox News, який є одним із головних рупорів політсили.
"Ми відчуваємо певну терміновість. Загалом ми проводимо фокус-групи з виборцями-республіканцями, і ми помітили зниження підтримки того, що ми вважаємо традиційною республіканською проблемою", — заявив представник проекту Гуннер Рамер.
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