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У Республіканській партії запускають рекламу допомоги Україні. Кажуть, "відчувають терміновість"

Этот материал также доступен на русском
16.08.2023, 06:24
У Республіканській партії запускають рекламу допомоги Україні. Кажуть,
Капітолій США (Фото: EPA)

У Республіканській партії США запускають програму реклами допомоги Україні, щоб посилити підтримку Києва серед виборців. Про це повідомив канал CNN.

Відомо, що напередодні чергового розгляду Конгресом США виділення коштів на допомогу Україні республіканці хочуть переламати думку партійців.

Йдеться про проект "Республіканці за Україну", який запустила некомерційна організація "Захистимо демократію разом" — вони запускають кампанію вартістю $2 млн, яка включатиме рекламу на каналі Fox News, який є одним із головних рупорів політсили.

"Ми відчуваємо певну терміновість. Загалом ми проводимо фокус-групи з виборцями-республіканцями, і ми помітили зниження підтримки того, що ми вважаємо традиційною республіканською проблемою", — заявив представник проекту Гуннер Рамер.
  • WP пише, що допомога Україні б'є всі рекорди й США вже виділили $66,2 млрд.
  • За даними CNN, США схвалили надання Україні танків Abrams. Очікується, що вони будуть в Україні до осені.
  • 7 серпня стало відомо, що адміністрація президента Байдена працює над запитом щодо додаткового фінансування України.

Читайте також: Трамп хоче припинити допомогу Україні. Держдеп: Гарантії переживуть будь-якого президента США

Дмитро Гриниченко
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