В Республиканской партии запускают рекламу помощи Украине. Говорят, "чувствуют срочность"

В Республиканской партии США запускают программу рекламы помощи Украине, чтобы усилить поддержку Киева среди избирателей. Об этом сообщил канал CNN.

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Известно, что накануне очередного рассмотрения Конгрессом США выделения средств на помощь Украине, у республиканцев хотят переломить мнение партийцев.

Речь идет о проекте "Республиканцы за Украину", который запустила некоммерческая организация "Защитим демократию вместе" — они запускают кампанию стоимостью $2 млн, которая будет включать рекламу на канале Fox News, который является одним из главных рупоров политсилы.

"Мы чувствуем некую срочность. В целом, мы проводим фокус-группы с избирателями-республиканцами, и мы заметили снижение поддержки того, что мы считаем традиционной республиканской проблемой", — заявил представитель проекта Гуннер Рамер.

WP пишет, что помощь Украине бьет все рекорды и США уже выделили $66,2 млрд.

По данным CNN, США одобрили отправку в Украину танков Abrams. Ожидается, что они будут в Украине к осени.

7 августа стало известно, что администрация президента Байдена работает над запросом на дополнительное финансирование Украины.

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