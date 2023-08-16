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В Республиканской партии запускают рекламу помощи Украине. Говорят, "чувствуют срочность"

Цей матеріал також доступний українською
16.08.2023, 06:24
В Республиканской партии запускают рекламу помощи Украине. Говорят,
Капитолий США (Фото: EPA)

В Республиканской партии США запускают программу рекламы помощи Украине, чтобы усилить поддержку Киева среди избирателей. Об этом сообщил канал CNN.

Известно, что накануне очередного рассмотрения Конгрессом США выделения средств на помощь Украине, у республиканцев хотят переломить мнение партийцев. 

Речь идет о проекте "Республиканцы за Украину", который запустила некоммерческая организация "Защитим демократию вместе" — они запускают кампанию стоимостью $2 млн, которая будет включать рекламу на канале Fox News, который является одним из главных рупоров политсилы. 

"Мы чувствуем некую срочность. В целом, мы проводим фокус-группы с избирателями-республиканцами, и мы заметили снижение поддержки того, что мы считаем традиционной республиканской проблемой", — заявил представитель проекта Гуннер Рамер.

  • WP пишет, что помощь Украине бьет все рекорды и США уже выделили $66,2 млрд.
  • По данным CNN, США одобрили отправку в Украину танков Abrams. Ожидается, что они будут в Украине к осени.
  • 7 августа стало известно, что администрация президента Байдена работает над запросом на дополнительное финансирование Украины.

Читайте также: Трамп хочет прекратить помощь Украине. Госдеп: Гарантии переживут любого президента США

Дмитрий Гриниченко
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