В Україні готують аеродроми для винищувачів F-16 – Міноборони

За словами Олександра Павлюка, Україна працює над упровадженням до кінця 2024 року "Швидкого треку", в межах якого буде проведено оцінку аеродромів

Фото: EPA

В Україні готують аеродромну інфраструктуру, щоб приймати винищувачі F-16 у той час, як на Заході проходять навчання льотчики та інженери. Про це повідомив перший заступник міністра оборони генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

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За словами Павлюка, робота з інтеграції багатоцільового винищувача F-16 у загальну систему Сил оборони триває як всередині України, так і в рамках міжнародної коаліції військово-повітряних сил. Ці процеси відбуваються одночасно.

Він зазначив, що наразі країна працює над упровадженням до кінця 2024 року "Швидкого треку", в межах якого буде проведено оцінку аеродромів для F-16.

"Також наші льотчики та інженери проходять навчання на F-16 з серпня 2023 року за широким набором програм", – повідомив він.

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Всередині України триває складна та кропітка робота щодо підготовки інфраструктури, її захисту, зокрема засобами ППО, наголосив Павлюк.

Він зауважив, що підготовка на території України відбувається в умовах постійного використання аеродромної інфраструктури, інженерів та льотного персоналу для виконання бойових завдань.

26 грудня перша група з шести українських льотчиків закінчила курси англійської мови у Великій Британії та навчилася керувати винищувачами F-16, зараз вони навчаються керувати бойовими літаками в Данії.

5 січня повідомлялося, що Бельгія планує відправити два винищувачі F-16 в Данію і близько 50 осіб у період з березня до вересня 2024 року для навчання українських льотчиків.

Того ж дня Норвегія завершила передання Данії двох винищувачів F-16, призначених для навчання українських льотчиків.

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