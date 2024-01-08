В Украине готовят аэродромы для истребителей F-16 – Минобороны

По словам Александра Павлюка, Украина работает над внедрением до конца 2024 года "Быстрого трека", в рамках которого будет проведена оценка аэродромов

Фото: EPA

В Украине готовят аэродромную инфраструктуру для приема истребителей F-16, в то время как на Западе проходят обучение летчики и инженеры. Об этом сообщил первый заместитель министра обороны генерал-лейтенант Александр Павлюк.

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По словам Павлюка, работа по интеграции многоцелевого истребителя F-16 в общую систему сил обороны продолжается как внутри Украины, так и в рамках международной коалиции военно-воздушных сил. Эти процессы происходят одновременно.

Он отметил, что в настоящее время страна работает над внедрением до конца 2024 года "Быстрого трека", в рамках которого будет проведена оценка аэродромов для F-16.

"Также наши летчики и инженеры проходят обучение на F-16 с августа 2023 года по широкому набору программ", – сообщил он.

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Внутри Украины продолжается сложная и кропотливая работа по подготовке инфраструктуры, ее защиты, в том числе средствами ПВО, отметил Павлюк.

Он отметил, что подготовка на территории Украины происходит в условиях постоянного использования аэродромной инфраструктуры, инженеров и летного персонала для выполнения боевых задач.

26 декабря первая группа из шести украинских летчиков окончила курсы английского языка в Великобритании и научилась управлять истребителями F-16, сейчас они учатся управлять боевыми самолетами в Дании.

5 января сообщалось, что Бельгия планирует отправить два истребителя F-16 в Данию и около 50 человек в период с марта по сентябрь 2024 года для обучения украинских летчиков.

В тот же день Норвегия завершила передачу Дании двух истребителей F-16, предназначенных для обучения украинских лётчиков.

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