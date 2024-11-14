В Україні запустять ізраїльську систему оповіщення про загрози – посол Корнійчук

Посол Євген Корнійчук (Фото: Embassy of Ukraine в State of Israel / Facebook

В Україні запрацює ізраїльська система раннього сповіщення про повітряні загрози. Про це на Київському єврейському форумі розповів надзвичайний і повноважний посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук.

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За його словами, частина цієї системи вже працює в певних регіонах. Йдеться, зокрема, про тривимірні радари.

"Це не таємниця. Їх використовують військові вже сьогодні. І вони цілком придатні або можливі для закупівлі у великих обсягах у разі потреби", – сказав посол.

Корнійчук зазначив, що в межах допомоги Ізраїль передав Україні все необхідне, щоб створити цю систему оповіщення. Зараз вона перебуває на фінальній стадії запуску.

Також він підкреслив, що обидві країни борються зі "спільним ворогом". За словами Корнійчука, виглядає все так, ніби війна в Україні та конфлікт в Ізраїлі координуються "з одного центру". Водночас він зазначив, що партнери в обох країн також спільні.

Посол додав, що не тільки Україна зацікавлена в допомозі Ізраїля, а й навпаки. Наприклад, ізраїльській стороні було б цікаво українське посередництво і дружні відносини з Саудівською Аравією.