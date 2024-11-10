Нетаньягу підтвердив, що підрив пейджерів у бійців Хезболли влаштував Ізраїль

Вибухи пейджерів відбулися після майже року безперервних ракетних атак на Ізраїль із боку Хезболли

Беньямін Нетаньягу (Фото: Alessandro Di Meo/EPA)

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу вперше визнав, що його країна стоїть за підривом пейджерів у бойовиків ліванського угруповання Хезболла у вересні. Цитату очільника уряду Ізраїлю наводить видання The Times of Israel.

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Медіа пише, що відповідне зізнання пролунало у неділю, 10 листопада, на щотижневому засіданні кабінету міністрів.

"Операція з використанням пейджерів та усунення лідера Хезболли Хасана Насралли були проведені, попри протидію високопосадовців в оборонному відомстві та відповідальних за них осіб у політичному ешелоні", – заявив Нетаньягу.

Журналісти зазначили, що прем'єр мав на увазі нещодавно відправленого у відставку міністра оборони Йоава Ґалланта.

Видання нагадало, що вибухи пейджерів відбулися після майже року безперервних ракетних атак на Ізраїль із боку Хезболли, які почалися наступного дня після теракту, який влаштував ХАМАС 7 жовтня 2023 року. Обстріли, своєю чергою, призвели до евакуації близько 60 000 жителів із північних міст Ізраїлю на кордоні з Ліваном.