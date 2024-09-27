CNN: Ізраїль сховав вибухівку в батареях пейджерів, проданих Хезболлі

Ліванська влада встановила, що пристрої були підірвані шляхом надсилання їм електронних повідомлень

Ліван (Фото: Wael Hamzeh/EPA)

Ізраїль здійснив атаку на бійців угрупування Хезболла, приховавши вибухівку в батареях пейджерів, завезених до Лівану. Про це повідомив телеканал CNN з посиланням на двох високопоставлених ліванських посадовців служби безпеки.

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Співрозмовники заявили, що технологія була настільки розвинутою, що її практично неможливо було виявити. Співробітники служби безпеки Лівану спостерігали за серією контрольованих вибухів деяких пейджерів у той час, як тривали розслідування того, хто виготовив пристрої бездротового зв’язку та як вони потрапили до Хезболли.

Один зі співрозмовників заявив, що вибухівку було заховано всередині акумуляторів настільки складним способом, що її неможливо було виявити. Однак він не уточнив, які перевірки пройшли пейджери перед ввезенням до країни.

Інший представник спецслужби повідомив, що оглянув один із пейджерів і спостерігав, як той вибухнув. За його словами, вибухова речовина була "вкраплена" в літієву батарею пейджера. Він додав, що ніколи не бачив нічого подібного.

Ліванська влада встановила, що пристрої були підірвані шляхом надсилання їм електронних повідомлень, згідно з листом, з яким ознайомилися журналісти CNN.

17 вересня 2024 року у Лівані масово вибухнули пейджери, які бойовики Хезболли використовують для зв’язку. Поранення отримали сотні людей.

За даними Reuters, до вибухів пейджерів причетна зовнішня розвідувальна служба Ізраїлю Моссад.

18 вересня сотні людей отримали поранення внаслідок вибуху рацій, які використовувала Хезболла.

20 вересня ABC News повідомило, що Ізраїль брав участь у виробництві пейджерів, причому операція планувалася щонайменше 15 років.

22 вересня президент Ізраїлю заперечив причетність його країни до підривів пейджерів і рацій Хезболли у Лівані.

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