CNN: Израиль спрятал взрывчатку в батареях пейджеров, проданных Хезболле
Ливан (Фото: Wael Hamzeh/EPA)

Израиль совершил атаку на бойцов группировки Хезболла, спрятав взрывчатку в батареях пейджеров, завезенных в Ливан. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на двух высокопоставленных ливанских должностных лиц службы безопасности.

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Собеседники заявили, что технология была настолько развита, что ее практически невозможно было выявить. Сотрудники службы безопасности Ливана наблюдали за серией контролируемых взрывов некоторых пейджеров, в то время как продолжалось расследование того, кто изготовил устройства беспроводной связи и как они попали к Хезболле.

Один из собеседников заявил, что взрывчатка была спрятана внутри аккумуляторов настолько сложным способом, что ее невозможно было обнаружить. При этом он не уточнил, какие проверки прошли пейджеры перед ввозом в страну.

Другой представитель спецслужбы сообщил, что осмотрел один из пейджеров и наблюдал, как тот взорвался. По его словам, взрывчатое вещество было "вкраплено" в литиевую батарею пейджера. Он добавил, что никогда не видел ничего подобного.

Ливанские власти установили, что устройства были взорваны путем отправки им электронных сообщений, согласно письму, с которым ознакомились журналисты CNN.

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