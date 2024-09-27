CNN: Израиль спрятал взрывчатку в батареях пейджеров, проданных Хезболле

Ливан (Фото: Wael Hamzeh/EPA)

Израиль совершил атаку на бойцов группировки Хезболла, спрятав взрывчатку в батареях пейджеров, завезенных в Ливан. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на двух высокопоставленных ливанских должностных лиц службы безопасности.

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Собеседники заявили, что технология была настолько развита, что ее практически невозможно было выявить. Сотрудники службы безопасности Ливана наблюдали за серией контролируемых взрывов некоторых пейджеров, в то время как продолжалось расследование того, кто изготовил устройства беспроводной связи и как они попали к Хезболле.

Один из собеседников заявил, что взрывчатка была спрятана внутри аккумуляторов настолько сложным способом, что ее невозможно было обнаружить. При этом он не уточнил, какие проверки прошли пейджеры перед ввозом в страну.

Другой представитель спецслужбы сообщил, что осмотрел один из пейджеров и наблюдал, как тот взорвался. По его словам, взрывчатое вещество было "вкраплено" в литиевую батарею пейджера. Он добавил, что никогда не видел ничего подобного.

Ливанские власти установили, что устройства были взорваны путем отправки им электронных сообщений, согласно письму, с которым ознакомились журналисты CNN.

17 сентября 2024 года в Ливане массово взорвались пейджеры, которые боевики Хезболлы используют для связи. Ранения получили сотни человек.

По данным Reuters, к взрывам пейджеров причастна внешняя разведывательная служба Израиля Моссад.

18 сентября сотни человек получили ранения в результате взрыва раций, которые использовала Хезболла.

20 сентября ABC News сообщило, что Израиль принимал участие в производстве пейджеров, причем операция планировалась не менее 15 лет.

22 сентября президент Израиля опроверг причастность его страны к взрывам пейджеров и раций Хезболлы в Ливане.

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