Нетаньяху подтвердил, что подрыв пейджеров у бойцов Хезболлы устроил Израиль

Взрывы пейджеров произошли после почти года непрерывных ракетных атак на Израиль со стороны Хезболлы

Беньямин Нетаньяху (Фото: Alessandro Di Meo/EPA)

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху впервые признал, что его страна стоит за подрывом пейджеров у боевиков ливанской группировки Хезболла в сентябре. Цитату главы правительства Израиля приводит издание The Times of Israel.

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Медиа пишет, что соответствующее признание прозвучало в воскресенье, 10 ноября, на еженедельном заседании кабинета министров.

"Операция с использованием пейджеров и устранение лидера Хезболлы Хасана Насраллы были проведены, несмотря на противодействие чиновников в оборонном ведомстве и ответственных за них лиц в политическом эшелоне", — заявил Нетаньяху.

Журналисты отметили, что премьер имел в виду недавно отправленного в отставку министра обороны Йоава Галланта.

Издание напомнило, что взрывы пейджеров произошли после почти года непрерывных ракетных атак на Израиль со стороны Хезболлы, которые начались на следующий день после теракта, устроенного ХАМАС 7 октября 2023 года. Обстрелы, в свою очередь, привели к эвакуации около 60 000 жителей из северных городов Израиля на границе с Ливаном.