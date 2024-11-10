Нетаньяху подтвердил, что подрыв пейджеров у бойцов Хезболлы устроил Израиль
Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху впервые признал, что его страна стоит за подрывом пейджеров у боевиков ливанской группировки Хезболла в сентябре. Цитату главы правительства Израиля приводит издание The Times of Israel.
Медиа пишет, что соответствующее признание прозвучало в воскресенье, 10 ноября, на еженедельном заседании кабинета министров.
"Операция с использованием пейджеров и устранение лидера Хезболлы Хасана Насраллы были проведены, несмотря на противодействие чиновников в оборонном ведомстве и ответственных за них лиц в политическом эшелоне", — заявил Нетаньяху.
Журналисты отметили, что премьер имел в виду недавно отправленного в отставку министра обороны Йоава Галланта.
Издание напомнило, что взрывы пейджеров произошли после почти года непрерывных ракетных атак на Израиль со стороны Хезболлы, которые начались на следующий день после теракта, устроенного ХАМАС 7 октября 2023 года. Обстрелы, в свою очередь, привели к эвакуации около 60 000 жителей из северных городов Израиля на границе с Ливаном.
- 17 сентября 2024 года в Ливане массово взорвались пейджеры, которые боевики Хезболлы используют для связи. Ранения получили сотни человек.
- По данным Reuters, к взрывам пейджеров причастна внешняя разведывательная служба Израиля Моссад.
- 18 сентября сотни человек получили ранения в результате взрыва раций, которые использовала Хезболла.
- 20 сентября ABC News сообщило, что Израиль принимал участие в производстве пейджеров, причем операция планировалась не менее 15 лет.
- 22 сентября президент Израиля отрицал причастность его страны к взрывам пейджеров и раций Хезболлы в Ливане.