В Украине запустят израильскую систему оповещения об угрозах – посол Корнийчук

В настоящее время система оповещения находится на финальной стадии запуска, говорит посол

Посол Евгений Корнийчук (Фото: Embassy of Ukraine в State of Israel / Facebook

В Украине заработает израильская система раннего оповещения о воздушных угрозах. Об этом на Киевском еврейском форуме рассказал чрезвычайный и полномочный посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук.

По его словам, часть этой системы уже работает в отдельных регионах. Речь идет, в частности, о трехмерных радарах.

"Это не секрет. Их используют военные уже сегодня. И они вполне пригодны или возможны для закупки в больших объемах в случае необходимости", – сказал посол.

Корнийчук отметил, что в рамках помощи Израиль передал Украине все необходимое, чтобы создать эту систему оповещения. В настоящее время она находится на финальной стадии запуска.

Также он подчеркнул, что обе страны борются с "общим врагом". По словам Корнийчука, все выглядит так, будто война в Украине и конфликт в Израиле координируются "из одного центра". При этом он отметил, что партнеры у обеих стран также общие.

Посол добавил, что не только Украина заинтересована в помощи Израиля, но и наоборот. К примеру, израильской стороне было бы интересно украинское посредничество и дружеские отношения с Саудовской Аравией.