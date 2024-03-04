В Україні збудують десятки оборонних заводів, 50% грошей підуть на нашу зброю — прем'єр

Шмигаль заявив, що 50% коштів на закупівлю озброєння витратять на виробників України

Денис Шмигаль (Фото: Кабмін)

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль пообіцяв будівництво десятків оборонних заводів в Україні в майбутньому. Про це він повідомив на пресконференції за підсумками чотирьох років у кріслі глави уряду.

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За його словами, сектор безпеки та оборони є ключовим для Кабінету міністрів.

Він зазначив, що Україна посилює власне виробництво, а вітчизняний ринок здатний випускати понад мільйон дронів, на що виділено близько 40 млрд грн.

Шмигаль заявив, що 50% коштів на закупівлю озброєнь планується витратити в Україні — концентрація на безпілотниках та системах радіоелектронної боротьби.

Глава уряду нагадав про роботу з лідерами світового ринку озброєнь, вже укладено п'ять контрактів щодо створення спільних підприємств.

"У майбутньому спільних виробництв будуть десятки. Це прискорить нашу логістику, посилить складову безпеки, забезпечить трансферт технологій", – резюмував прем'єр.

19 грудня 2023 року президент Зеленський пообіцяв, що Україна у 2024 році зробить мільйон дронів.

Глава Мінстратегпрому Камишін згодом уточнив, що керівник держави мав на увазі лише FPV-дрони. За його словами, вже у грудні Україна виробляє понад 50 000 FPV-дронів на місяць.

У Міноборони заявили, що Україна нарощує виробництво дронів-камікадзе, щоб компенсувати нестачу артилерійських снарядів на фронті.

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