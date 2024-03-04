В Украине построят десятки оборонных заводов, 50% денег пойдут на наше оружие — премьер

Шмыгаль заявил, что 50% средств на закупку вооружения потратят на производителей из Украины

Денис Шмыгаль (Фото: Кабмин)

Премьер-министр Денис Шмыгаль пообещал строительство десятков оборонных заводов в Украине в будущем. Об этом он сообщил на пресс-конференции по итогам четырех лет в кресле главы правительства.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, сектор безопасности и обороны является ключевым для Кабинета министров.

Он отметил, что Украина усиливает собственное производство, а отечественный рынок способен выпускать более миллиона дронов, на что выделено около 40 млрд грн.

Шмыгаль заявил, что 50% средств на закупку вооружений планируется потратить в Украине — концентрация на беспилотниках и системах радиоэлектронной борьбы.

Глава правительства напомнил о работе с лидерами мирового рынка вооружений, уже заключено пять контрактов о создании общих предприятий.

"В будущем совместных производств будут десятки. Это ускорит нашу логистику, усилит составляющую безопасности, обеспечит трансферт технологий", — резюмировал премьер.

19 декабря 2023 года президент Зеленский пообещал, что Украина в 2024 году произведет миллион дронов.

Глава Минстратегпрома Камышин впоследствии уточнил, что руководитель государства имел в виду только FPV-дроны. По его словам, уже в декабре Украина производит более 50 000 FPV-дронов в месяц.

В Минобороны заявили, что Украина наращивает производство дронов-камикадзе, чтобы компенсировать недостаток артиллерийских снарядов на фронте.

Читайте также: Снаряды 155 мм, техника и артиллерия. В Кабмине назвали приоритеты для оборонки на годы