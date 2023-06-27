У Запоріжжі пролунали вибухи. ЗСУ повідомляли про пуски ракет з Ту-22М3 та загрозу балістики

У Запоріжжі під час повітряної тривоги пролунали вибухи, перед цим Повітряні сили повідомили про пуски ракет із бомбардувальників Ту-22М3 та загрозу ударів балістикою. Про вибухи повідомив кореспондент LIGA.net в обласному центрі.

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О 21:38 ПС заявили про зліт кількох далеких бомбардувальників Ту-22М3 з аеродрому "Моздок" у Північній Осетії.

Близько 22:08 було зафіксовано пуски ракет з акваторії Азовського моря.

Також повідомлялось про загрозу застосування балістичного озброєння.

Після 22:10 у Запоріжжі було чути вибухи.

Деталей від місцевої влади чи військових поки що немає.

Раніше ввечері 27 червня росіяни завдали ракетного удару по закладу громадського харчування в центрі Краматорська, троє людей загинули, 42 отримали поранення.

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