У Запоріжжі пролунали вибухи. ЗСУ повідомляли про пуски ракет з Ту-22М3 та загрозу балістики
У Запоріжжі під час повітряної тривоги пролунали вибухи, перед цим Повітряні сили повідомили про пуски ракет із бомбардувальників Ту-22М3 та загрозу ударів балістикою. Про вибухи повідомив кореспондент LIGA.net в обласному центрі.
О 21:38 ПС заявили про зліт кількох далеких бомбардувальників Ту-22М3 з аеродрому "Моздок" у Північній Осетії.
Близько 22:08 було зафіксовано пуски ракет з акваторії Азовського моря.
Також повідомлялось про загрозу застосування балістичного озброєння.
Після 22:10 у Запоріжжі було чути вибухи.
Деталей від місцевої влади чи військових поки що немає.
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