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В Запорожье прозвучали взрывы. ВСУ сообщали о пусках ракет с Ту-22М3 и угрозе баллистики

Цей матеріал також доступний українською
27.06.2023, 22:24
В Запорожье прозвучали взрывы. ВСУ сообщали о пусках ракет с Ту-22М3 и угрозе баллистики - Фото
Бомбардировщик Ту-22М3 (Фото: ресурс оккупантов)

В Запорожье во время воздушной тревоги прозвучали взрывы, перед этим Воздушные силы сообщили о пусках ракет с бомбардировщиков Ту-22М3 и угрозе ударов баллистикой. О взрывах сообщил корреспондент LIGA.net в областном центре.

В 21:38 ВС заявили о взлете нескольких дальних бомбардировщиков Ту-22М3 с аэродрома "Моздок" в Северной Осетии.

Около 22:08 были зафиксированы пуски ракет из акватории Азовского моря. 

Также сообщалось об угрозе применения баллистического вооружения.

После 22:10 в Запорожье были слышны взрывы.

Деталей от местных властей или военных пока нет. 

Ранее вечером 27 июня россияне нанесли ракетный удар по заведению общепита в центре Краматорска, три человека погибли, 42 получили ранения. 

Читайте также: Одессу атаковали ракетами "Калибр" и дронами на фоне грозы в Черном море

Дмитрий Гриниченко, Оксана Житнюк
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