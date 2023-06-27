В Запорожье прозвучали взрывы. ВСУ сообщали о пусках ракет с Ту-22М3 и угрозе баллистики
В Запорожье во время воздушной тревоги прозвучали взрывы, перед этим Воздушные силы сообщили о пусках ракет с бомбардировщиков Ту-22М3 и угрозе ударов баллистикой. О взрывах сообщил корреспондент LIGA.net в областном центре.
В 21:38 ВС заявили о взлете нескольких дальних бомбардировщиков Ту-22М3 с аэродрома "Моздок" в Северной Осетии.
Около 22:08 были зафиксированы пуски ракет из акватории Азовского моря.
Также сообщалось об угрозе применения баллистического вооружения.
После 22:10 в Запорожье были слышны взрывы.
Деталей от местных властей или военных пока нет.
Ранее вечером 27 июня россияне нанесли ракетный удар по заведению общепита в центре Краматорска, три человека погибли, 42 получили ранения.
- 22 июня 2023 года был ракетный удар по Чонгарскому мосту в Крым.
- Ночью 24 июня Россия массированно ударила ракетами по Днепру, Киеву, Харькову, Кривому Рогу, Кропивницкому, Полтавской и Одесской областям.
- Почитайте разбор от LIGA.net, как западные техногиганты помогают России бомбить украинцев. Известно, что 81% иностранных компонентов ракет РФ произведено в США.
Читайте также: Одессу атаковали ракетами "Калибр" и дронами на фоне грозы в Черном море
Комментарии