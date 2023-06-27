В Запорожье прозвучали взрывы. ВСУ сообщали о пусках ракет с Ту-22М3 и угрозе баллистики

В Запорожье во время воздушной тревоги прозвучали взрывы, перед этим Воздушные силы сообщили о пусках ракет с бомбардировщиков Ту-22М3 и угрозе ударов баллистикой. О взрывах сообщил корреспондент LIGA.net в областном центре.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

В 21:38 ВС заявили о взлете нескольких дальних бомбардировщиков Ту-22М3 с аэродрома "Моздок" в Северной Осетии.

Около 22:08 были зафиксированы пуски ракет из акватории Азовского моря.

Также сообщалось об угрозе применения баллистического вооружения.

После 22:10 в Запорожье были слышны взрывы.

Деталей от местных властей или военных пока нет.

Ранее вечером 27 июня россияне нанесли ракетный удар по заведению общепита в центре Краматорска, три человека погибли, 42 получили ранения.

Читайте также: Одессу атаковали ракетами "Калибр" и дронами на фоне грозы в Черном море

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.