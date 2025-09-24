Вадефуль: Трамп усвідомив, що його зусилля не змогли переконати Путіна припинити війну

Нові заяви Трампа також можуть сигналізувати про те, що зараз Європа має допомогти Україні, заявили двоє чиновників Reuters

Йоганн Вадефуль (Фото: EPA)

Президент США Дональд Трамп усвідомив, що його власні зусилля не змогли переконати російського диктатора Володимира Путіна припинити війну в Україні. Тому Європа повинна посилити свою підтримку, заявив міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль в ефірі радіо Deutschlandfunk, передає Reuters.

Міністр наголосив, що Європа повинна "подорослішати" та посилити свою підтримку України після заяв Трампа.

"Ми повинні подивитися на те, чого ми самі можемо досягти. Ми можемо досягти набагато більшого. Не всі європейські держави виконали те, що обіцяли Україні. Ми повинні подивитися, які інші фінансові та військові варіанти у нас є", – сказав Вадефуль.

Двоє чиновників розповіли Reuters, що Трамп може сигналізувати про те, що зараз Європа має допомогти Україні.

"Здається, він прощається, чи не так? Але це може змінитися завтра. У будь-якому разі: у нас все гаразд. Ми знаємо, що нам слід робити", – сказав західноєвропейський чиновник.

Високопоставлений східноєвропейський дипломат заявив, що коментарі Трампа щодо України мали на меті продемонструвати зміну позиції та показати, "що він починає відходити від неї, надсилаючи сигнал, що це питання Європи".