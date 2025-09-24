Аналітик Сестанович: Заяви Трампа про Україну можуть бути лише способом ухилитися від реальних дій
Заяви президента США Дональда Трампа про можливість України відвоювати всі свої території можуть бути лише способом ухилитися від реальних дій. Таку думку висловив старший науковий співробітник Ради з міжнародних відносин Стівен Сестанович у коментарі для LIGA.net.
"Якщо він каже, що Україна може досягти успіху, це його спосіб сказати: "Мені не треба нічого робити", – зазначає Сестанович.
За його словами, риторика Трампа стала помітно позитивнішою, але вона не супроводжується чіткими зобов’язаннями.
"Ми не побачили зміни в підході США, а саме готовності викладати нові карти на стіл, щоб показати Путіну, що єдність Заходу велика і буде зростати", – наголосив Сестанович.
Аналітик також звернув увагу на невизначеність позиції американського президента.
Зокрема, на питання журналіста, чи довіряє він російському диктатору Володимиру Путіну, Трамп відповів: "Я скажу вам через місяць". На думку експертів, така відповідь означає, що Трамп просто не знає відповіді.
Також ці формулювання підкреслюють непослідовність і непередбачуваність політики лідера США.
- Після зустрічі з Зеленським Трамп в соцмережі заявив, що за підтримки Європейського Союзу Україна може відвоювати всю свою територію.
- Перед цією публікацією відбулась зустріч Трампа з президентом Зеленським. Перед початком переговорів керівник Штатів заявив, що Україна успішно зупиняє на фронті російську армію, яка намагається просуватись.
- Президент Володимир Зеленський після зустрічі з Трампом заявив, що отримав позитивні сигнали з боку лідера США про підтримку України до кінця війни.
