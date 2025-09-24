Аналітик Сестанович: Заяви Трампа про Україну можуть бути лише способом ухилитися від реальних дій

Президент США говорить про можливу перемогу України, щоб можливо ухилитися від реальних кроків, зазначають експерти

Дональд Трамп (Фото: EPA)

Заяви президента США Дональда Трампа про можливість України відвоювати всі свої території можуть бути лише способом ухилитися від реальних дій. Таку думку висловив старший науковий співробітник Ради з міжнародних відносин Стівен Сестанович у коментарі для LIGA.net.

"Якщо він каже, що Україна може досягти успіху, це його спосіб сказати: "Мені не треба нічого робити", – зазначає Сестанович.

За його словами, риторика Трампа стала помітно позитивнішою, але вона не супроводжується чіткими зобов’язаннями.

"Ми не побачили зміни в підході США, а саме готовності викладати нові карти на стіл, щоб показати Путіну, що єдність Заходу велика і буде зростати", – наголосив Сестанович.

Аналітик також звернув увагу на невизначеність позиції американського президента.

Зокрема, на питання журналіста, чи довіряє він російському диктатору Володимиру Путіну, Трамп відповів: "Я скажу вам через місяць". На думку експертів, така відповідь означає, що Трамп просто не знає відповіді.

Також ці формулювання підкреслюють непослідовність і непередбачуваність політики лідера США.