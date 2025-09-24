Аналитик Сестанович: Заявления Трампа об Украине могут быть способом избежать действий

Президент США говорит о возможной победе Украины, чтобы возможно уклониться от реальных шагов, отмечают эксперты

Дональд Трамп (Фото: EPA)

Заявления президента США Дональда Трампа о возможности Украины отвоевать все свои территории могут быть лишь способом уклониться от реальных действий. Такое мнение высказал старший научный сотрудник Совета по международным отношениям Стивен Сестанович в комментарии для LIGA.net.

"Если он говорит, что Украина может достичь успеха, это его способ сказать: "Мне не надо ничего делать", – отмечает Сестанович.

По его словам, риторика Трампа стала заметно позитивнее, но она не сопровождается четкими обязательствами.

"Мы не увидели изменения в подходе США, а именно готовности выкладывать новые карты на стол, чтобы показать Путину, что единство Запада велико и будет расти", – подчеркнул Сестанович.

Аналитик также обратил внимание на неопределенность позиции американского президента.

В частности, на вопрос журналиста, доверяет ли он российскому диктатору Владимиру Путину Трамп ответил: "Я скажу вам через месяц". По мнению экспертов, такой ответ означает, что Трамп просто не знает ответа.

Также эти формулировки подчеркивают непоследовательность и непредсказуемость политики фаворита США.