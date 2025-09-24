Аналитик Сестанович: Заявления Трампа об Украине могут быть способом избежать действий
Заявления президента США Дональда Трампа о возможности Украины отвоевать все свои территории могут быть лишь способом уклониться от реальных действий. Такое мнение высказал старший научный сотрудник Совета по международным отношениям Стивен Сестанович в комментарии для LIGA.net.
"Если он говорит, что Украина может достичь успеха, это его способ сказать: "Мне не надо ничего делать", – отмечает Сестанович.
По его словам, риторика Трампа стала заметно позитивнее, но она не сопровождается четкими обязательствами.
"Мы не увидели изменения в подходе США, а именно готовности выкладывать новые карты на стол, чтобы показать Путину, что единство Запада велико и будет расти", – подчеркнул Сестанович.
Аналитик также обратил внимание на неопределенность позиции американского президента.
В частности, на вопрос журналиста, доверяет ли он российскому диктатору Владимиру Путину Трамп ответил: "Я скажу вам через месяц". По мнению экспертов, такой ответ означает, что Трамп просто не знает ответа.
Также эти формулировки подчеркивают непоследовательность и непредсказуемость политики фаворита США.
- После встречи с Зеленским Трамп в соцсети заявил, что при поддержке Европейского Союза Украина может отвоевать всю свою территорию.
- Перед этой публикацией состоялась встреча Трампа с президентом Зеленским. Перед началом переговоров руководитель Штатов заявил, что Украина успешно останавливает на фронте российскую армию, которая пытается продвигаться.
- Президент Владимир Зеленский после встречи с Трампом заявил, что получил позитивные сигналы со стороны лидера США о поддержке Украины до конца войны.
