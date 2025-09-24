Вадефуль: Трамп осознал, что его усилия не смогли убедить Путина прекратить войну

Новые заявления Трампа также могут сигнализировать о том, что сейчас Европа должна помочь Украине, заявили двое чиновников Reuters

Иоганн Вадефуль (Фото: EPA)

Президент США Дональд Трамп осознал, что его собственные усилия не смогли убедить российского диктатора Владимира Путина прекратить войну в Украине. Поэтому Европа должна усилить свою поддержку, заявил министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль в эфире радио Deutschlandfunk, передаёт Reuters.

Министр подчеркнул, что Европа должна "повзрослеть" и усилить свою поддержку Украины после заявлений Трампа.

"Мы должны посмотреть на то, чего мы сами можем достичь. Мы можем достичь гораздо большего. Не все европейские государства выполнили то, что обещали Украине. Мы должны посмотреть, какие другие финансовые и военные варианты у нас есть", – сказал Вадефуль.

Двое чиновников рассказали Reuters, что Трамп может сигнализировать о том, что сейчас Европа должна помочь Украине.

"Кажется, он прощается, не так ли? Но это может измениться завтра. В любом случае: у нас все в порядке. Мы знаем, что нам следует делать", – сказал западноевропейский чиновник.

Высокопоставленный восточноевропейский дипломат заявил, что комментарии Трампа по Украине имели целью продемонстрировать изменение позиции и показать, "что он начинает отходить от нее, посылая сигнал, что это вопрос Европы".