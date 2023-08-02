Вагнерівці в Білорусі та інцидент із гелікоптерами: Латвія розгорне на кордоні спецгрупу

Латвія готується розгорнути на кордоні спеціальну оперативну групу у відповідь на прибуття до Білорусі терористів Групи Вагнера та на тлі інциденту з порушенням повітряного простору Польщі двома білоруськими гелікоптерами. Про це заявив голова латвійської держприкордонслужби Гунтіс Пуятс, повідомляє Associated Press.

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За його словами, ризики безпеки в безпосередній близькості від кордону з Білоруссю були високими і раніше, оскільки Мінськ почав використовувати мігрантів як інструмент гібридної війни, але ці ризики зросли з прибуттям до Білорусі вагнерівців.

Він сказав, що прикордонники розпочали підготовку спеціальної оперативної групи у відповідь.

Журналісти зазначили, що ситуацію погіршив інцидент, коли два білоруських вертольоти увійшли до повітряного простору Польщі на малій висоті під час навчань. Тепер Польща, Литва та Латвія заявляють, що направляють до своїх кордонів більше військ та техніки.

29 липня заступник глави МЗС Литви Арнольдас Абрамавічус заявив, що Польща та Литва можуть повністю закрити кордон із Білоруссю через можливі провокації терористів Групи Вагнера.

30 липня розвідслужба Польщі повідомила, що провокації на кордоні з боку Білорусі відбуваються щодня.

1 серпня два білоруських вертольоти порушили повітряний простір Польщі.

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