UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Вагнеровцы в Беларуси и инцидент с вертолетами: Латвия развернет на границе спецгруппу

Цей матеріал також доступний українською
02.08.2023, 18:27
Вагнеровцы в Беларуси и инцидент с вертолетами: Латвия развернет на границе спецгруппу - Фото
Фото: Facebook/Eliza Kowalczyk

Латвия готовится развернуть на границе специальную оперативную группу в ответ на прибытие в Беларусь террористов Группы Вагнера и на фоне инцидента с нарушением воздушного пространства Польши двумя беларускими вертолетами. Об этом заявил глава латвийской госпогранслужбы Гунтис Пуятс, передает Associated Press.

По его словам, риски безопасности в непосредственной близости от границы с Беларусью были высокими и ранее, поскольку Минск начал использовать мигрантов в качестве инструмента гибридной войны, но эти риски выросли с прибытием в Беларусь вагнеровцев. 

Он сказал, что пограничники начали подготовку специальной оперативной группы в ответ.

Журналисты отметили, что ситуацию усугубил инцидент, когда два беларуских вертолета вошли в воздушное пространство Польши на малой высоте во время учений. Теперь Польша, Литва и Латвия заявляют, что направляют к своим границам больше войск и техники.

  • 29 июля замглавы МИД Литвы Арнольдас Абрамавичус заявил, что Польша и Литва могут полностью закрыть границу с Беларусью из-за возможных провокаций террористов Группы Вагнера.
  • 30 июля разведслужба Польши сообщила, что провокации на границе со стороны Беларуси происходят ежедневно.
  • 1 августа два беларуских вертолета нарушили воздушное пространство Польши.

Читайте также: "Через Европу пойдем". Журналистка разговорила вагнеровца в Беларуси на сайте знакомств

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
группа вагнераграницавертолетпольшапограничникиЛатвияспецотряд
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 