Вагнеровцы в Беларуси и инцидент с вертолетами: Латвия развернет на границе спецгруппу

Латвия готовится развернуть на границе специальную оперативную группу в ответ на прибытие в Беларусь террористов Группы Вагнера и на фоне инцидента с нарушением воздушного пространства Польши двумя беларускими вертолетами. Об этом заявил глава латвийской госпогранслужбы Гунтис Пуятс, передает Associated Press.

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По его словам, риски безопасности в непосредственной близости от границы с Беларусью были высокими и ранее, поскольку Минск начал использовать мигрантов в качестве инструмента гибридной войны, но эти риски выросли с прибытием в Беларусь вагнеровцев.

Он сказал, что пограничники начали подготовку специальной оперативной группы в ответ.

Журналисты отметили, что ситуацию усугубил инцидент, когда два беларуских вертолета вошли в воздушное пространство Польши на малой высоте во время учений. Теперь Польша, Литва и Латвия заявляют, что направляют к своим границам больше войск и техники.

29 июля замглавы МИД Литвы Арнольдас Абрамавичус заявил, что Польша и Литва могут полностью закрыть границу с Беларусью из-за возможных провокаций террористов Группы Вагнера.

30 июля разведслужба Польши сообщила, что провокации на границе со стороны Беларуси происходят ежедневно.

1 августа два беларуских вертолета нарушили воздушное пространство Польши.

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