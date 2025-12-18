Вбивство українця у Відні. Двох підозрюваних земляків затримали та узяли під варту

Затриманим українцям оголосили підозру в навмисному вбивстві за попередньою змовою та узяли їх під варту

Підозрюваний у суді (Фото: Нацполіція)

У справі про вбивство 21-річного українця у листопаді у Відні повідомлено про підозру в умисних діяннях за попередньою змовою двом громадянам України. Їх наразі арештовано, повідомив Офіс генпрокурора.

За даними слідства, 25 листопада у столиці Австрії двоє чоловіків під вигаданим приводом домовилися про зустріч із потерпілим – один із них був його знайомим. Зустріч відбулася на території одного з готелів міста.

Згодом у підземному паркінгу підозрювані напали на чоловіка і примусили переказати близько 50 000 євро з криптовалютного гаманця. Потім потерпілого вивезли до іншого району міста, де в ніч проти 26 листопада і був знайдений його труп з ознаками насильницької смерті. Тіло виявили у згорілому автомобілі.

За даними поліції, жителя Харкова побили, а згодом помістили до багажника його ж автомобіля Mercedes-Benz і підпалили. До скоєного підозрювані ретельно готувалися: підшукали місце та заздалегідь купили за готівку бензин на одній з АЗС. Після скоєного 26 листопада обидва в’їхали в Україну.

Після звернення родичів щодо зникнення чоловіка австрійські правоохоронні органи негайно розпочали розслідування. Воно набуло міжнародного характеру та має резонанс у суспільстві, зазначили в ОГП.

Підозрюваних затримали в Одесі в результаті спільної роботи правоохоронців української та австрійської сторін, а також за активного сприяння Європолу. З урахуванням норм міжнародного права та принципу ефективного кримінального переслідування розслідування проходить саме в Україні.

Під час обшуків у готельному номері, де вони зупинилися, у квартирі та авто поліція виявила та вилучила речі та предмети, які можуть мати доказове значення: гроші в іноземній та національній валюті, одяг, телефони тощо. Їх направили на експертизу.

16 грудня злочин було перекваліфіковано українськими слідчими за статтею про навмисне вбивство. А 18 грудня Печерський суд Києва обрав обом підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Підозрюваний (Фото: ОГП)

Підозрюваний (Фото: ОГП)

Вилучені кошти (Фото: ОГП)

Підозрюваний (Фото: Нацполіція)