Убийство украинца в Вене. Двух подозреваемых земляков задержали и взяли под стражу

Задержанным украинцам объявили подозрение в умышленном убийстве по предварительному сговору и взяли их под стражу

Подозреваемый в суде (Фото: Нацполиция)

В деле об убийстве 21-летнего украинца в ноябре в Вене сообщено о подозрении в умышленных действиях по предварительному сговору двум гражданам Украины. Они сейчас арестованы, сообщил Офис генпрокурора.

По данным следствия, 25 ноября в столице Австрии двое мужчин под вымышленным предлогом договорились о встрече с потерпевшим – один из них был его знакомым. Встреча состоялась на территории одного из отелей города.

Впоследствии в подземном паркинге подозреваемые напали на мужчину и заставили перевести около 50 000 евро с криптовалютного кошелька. Затем потерпевшего вывезли в другой район города, где в ночь на 26 ноября и был найден его труп с признаками насильственной смерти. Тело обнаружили в сгоревшем автомобиле.

По данным полиции, жителя Харькова избили, а затем поместили в багажник его же автомобиля Mercedes-Benz и подожгли. К содеянному подозреваемые тщательно готовились: подыскали место и заранее купили за наличные бензин на одной из АЗС. После совершенного 26 ноября оба въехали в Украину.

После обращения родственников об исчезновении мужчины австрийские правоохранительные органы немедленно начали расследование. Оно приобрело международный характер и имеет резонанс в обществе, отметили в ОГП.

Подозреваемых задержали в Одессе в результате совместной работы правоохранителей украинской и австрийской сторон, а также при активном содействии Европола. С учетом норм международного права и принципа эффективного уголовного преследования расследование проходит именно в Украине.

Во время обысков в гостиничном номере, где они остановились, в квартире и авто полиция обнаружила и изъяла вещи и предметы, которые могут иметь доказательственное значение: деньги в иностранной и национальной валюте, одежду, телефоны и тому подобное. Их направили на экспертизу.

16 декабря преступление было переквалифицировано украинскими следователями по статье об умышленном убийстве. А 18 декабря Печерский суд Киева избрал обоим подозреваемым меру пресечения в виде содержания под стражей.

Изъятые средства (Фото: ОГП)

