В Вене в сожженном авто нашли тело украинца. Полиция подозревает убийство

Вена, Австрия (Фото: Depositphotos)

В Вене на заднем сиденье сгоревшего автомобиля Mercedes было найдено тело мужчины с признаками насильственной смерти, сообщает полиция Вены. По информации Кronen Zeitung, погибший был гражданином Украины.

Инцидент произошел в ночь на среду, 26 ноября, в венском районе Донауштадт. Местный житель заметил горящий легковой автомобиль и вызвал экстренные службы. После тушения пожара на заднем сиденье авто было обнаружено тело мужчины.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, мужчина погиб насильственной смертью. На теле есть следы ударов, однако наиболее вероятной причиной смерти правоохранители называют асфиксию вследствие вдыхания дыма или тепловой шок.

Предварительно полиция считает, что причиной пожара был умышленный поджог салона авто с помощью горючего вещества. Сейчас следователи активно ищут того, кто убил 21-летнего мужчину, и выясняют мотив преступления.

Правоохранители также сообщили, что личность погибшего "удалось в значительной степени установить", однако для окончательного подтверждения необходимы результаты ДНК-анализа.

По информации полицейских, предположительно, речь идет о 21-летнем мужчине, которого около 00:30 26 ноября 2025 года объявила пропавшим без вести знакомая семьи, проживающая за рубежом.

Австрийская газета Kronen Zeitung отмечает, что погибший, тело которого было найдено в сгоревшем автомобиле марки "Мерседес", был гражданином Украины.