У Відні в спаленому авто знайшли тіло українця. Поліція підозрює вбивство

Відень, Австрія (Фото: Depositphotos)

У Відні на задньому сидінні згорілого автомобіля Mercedes було знайдено тіло чоловіка з ознаками насильницької смерті, повідомляє поліція Відня. За інформацією Кronen Zeitung, загиблий був громадянином України.

Інцидент стався у ніч на середу, 26 листопада, у віденському районі Донауштадт. Місцевий житель помітив палаючий легковий автомобіль і викликав екстрені служби. Після гасіння пожежі на задньому сидінні авто було виявлено тіло чоловіка.

Згідно з висновком судово-медичної експертизи, чоловік загинув насильницькою смертю. На тілі є сліди ударів, однак найймовірнішою причиною смерті правоохоронці називають асфіксію внаслідок вдихання диму або тепловий шок.

Попередньо поліція вважає, що причиною пожежі був навмисний підпал салону авто за допомогою горючої речовини. Зараз слідчі активно шукають того, хто вбив 21-річного чоловіка, та з'ясовують мотив злочину.

Правоохоронці також повідомили, що особу загиблого "вдалося значною мірою встановити", однак для остаточного підтвердження необхідні результати ДНК-аналізу.

За інформацією поліціянтів, імовірно, йдеться про 21-річного чоловіка, якого близько 00:30 26 листопада 2025 року оголосила зниклим безвісти знайома родини, яка проживає за кордоном.

Австрійська газета Kronen Zeitung зазначає, що загиблий, тіло якого було знайдено у згорілому автомобілі марки "Мерседес", був громадянином України.