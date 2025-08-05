Венсу варто було б особисто відвідати Україну, але з Трампом інша безпекова ситуація – пастор Бернс
Американський пастор Марк Бернс порадив би віцепрезиденту Джей Ді Венсу особисто відвідати Україну, але з Дональдом Трампом "інша ситуація" через безпекові міркування. Про це євангельський служитель, якого називають особистим духовним радником керівника США, розповів у інтерв'ю LIGA.net.
"Я, безумовно, порекомендував би віцепрезиденту Венсу особисто приїхати й побачити Україну, замість того, щоб покладатися на інформацію із соціальних мереж. Щодо Трампа, то ситуація інша. Він – президент США. Росія бомбардує Україну, і ми не хочемо наражати його на небезпеку, його життя може опинитися під загрозою", – заявив пастор.
За його словами, сила Трампа "проявляється не лише в тому, що він бачить особисто".
"Достатньо таких людей, як я, які безпосередньо спілкувалися з ним і його командою в Білому домі про звірства в Україні. Президент довіряє нашим словам", – пояснив Бернс.
Він вважає, що Трампа не потрібно ще більше переконувати щодо російсько-української війни: "Він уже на нашому боці. Він активує збройні сили там, де це необхідно, і реагує на загрози з боку РФ. Наприклад, він запровадив 30-відсоткове (25% "плюс штраф") мито для Індії, яка купує російську нафту. Кожен долар, витрачений на російську нафту, оплачує нові дрони, які вбивають невинних дітей і жінок".
Слід зауважити, що попередній президент США, Джо Байден, відвідував Україну з неанонсованим візитом у лютому 2023 року.
- У березні Бернс мав поїздку в Україну – побував у Бучі, Ірпені та Бородянці – і відтоді повністю змінив свою думку щодо російсько-української війни. Пояснює: був під впливом неправдивих новин. І Трамп також є "жертвою номер один" таких фейків (детальніше в інтерв'ю з пастором).
- Також Бернс висловив думку, що "Бог обов'язково відплатить" Путіну, як це було з тиранами минулого.
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