Венсу варто було б особисто відвідати Україну, але з Трампом інша безпекова ситуація – пастор Бернс

Сила президента США "проявляється не лише в тому, що він бачить особисто", зауважив близький до керівника США релігійний діяч

Джей Ді Венс та Дональд Трамп (Фото: FRANCIS CHUNG / EPA)

Американський пастор Марк Бернс порадив би віцепрезиденту Джей Ді Венсу особисто відвідати Україну, але з Дональдом Трампом "інша ситуація" через безпекові міркування. Про це євангельський служитель, якого називають особистим духовним радником керівника США, розповів у інтерв'ю LIGA.net.

"Я, безумовно, порекомендував би віцепрезиденту Венсу особисто приїхати й побачити Україну, замість того, щоб покладатися на інформацію із соціальних мереж. Щодо Трампа, то ситуація інша. Він – президент США. Росія бомбардує Україну, і ми не хочемо наражати його на небезпеку, його життя може опинитися під загрозою", – заявив пастор.

За його словами, сила Трампа "проявляється не лише в тому, що він бачить особисто".

"Достатньо таких людей, як я, які безпосередньо спілкувалися з ним і його командою в Білому домі про звірства в Україні. Президент довіряє нашим словам", – пояснив Бернс.

Він вважає, що Трампа не потрібно ще більше переконувати щодо російсько-української війни: "Він уже на нашому боці. Він активує збройні сили там, де це необхідно, і реагує на загрози з боку РФ. Наприклад, він запровадив 30-відсоткове (25% "плюс штраф") мито для Індії, яка купує російську нафту. Кожен долар, витрачений на російську нафту, оплачує нові дрони, які вбивають невинних дітей і жінок".

Слід зауважити, що попередній президент США, Джо Байден, відвідував Україну з неанонсованим візитом у лютому 2023 року.