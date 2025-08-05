Вэнсу стоило бы лично посетить Украину, но с Трампом другая ситуация – пастор Бернс
Американский пастор Марк Бернс посоветовал бы вице-президенту Джей Ди Вэнсу лично посетить Украину, но с Дональдом Трампом "другая ситуация" из-за соображений безопасности. Об этом евангельский служитель, которого называют личным духовным советником руководителя США, рассказал в интервью LIGA.net.
"Я, безусловно, порекомендовал бы вице-президенту Вэнсу лично приехать и увидеть Украину, вместо того, чтобы полагаться на информацию из социальных сетей. Что касается Трампа, то ситуация другая. Он – президент США. Россия бомбит Украину, и мы не хотим подвергать его опасности, его жизнь может оказаться под угрозой", – заявил пастор.
По его словам, сила Трампа "проявляется не только в том, что он видит лично".
"Достаточно таких людей, как я, которые непосредственно общались с ним и его командой в Белом доме о зверствах в Украине. Президент доверяет нашим словам", – пояснил Бернс.
Он считает, что Трампа не нужно еще больше убеждать насчет российско-украинской войны: "Он уже на нашей стороне. Он активирует вооруженные силы там, где это необходимо, и реагирует на угрозы со стороны РФ. Например, он ввел 30-процентную (25% "плюс штраф") пошлину для Индии, которая покупает российскую нефть. Каждый доллар, потраченный на российскую нефть, оплачивает новые дроны, которые убивают невинных детей и женщин".
Следует отметить, что предыдущий президент США, Джо Байден, посещал Украину с неанонсированным визитом в феврале 2023 года.
- В марте Бернс съездил в Украину – побывал в Буче, Ирпене и Бородянке – и с тех пор полностью изменил свое мнение о российско-украинской войне. Объясняет: был под влиянием ложных новостей. И Трамп также является "жертвой номер один" таких фейков (подробнее в интервью с пастором).
- Также Бернс высказал мнение, что "Бог обязательно воздаст" Путину, как это было с тиранами прошлого.
Комментарии (0)