Віра Агеєва: Поки існує Росія як імперія, вона завжди нападатиме на нас 

В українців є якась надія, що буде якесь перемир'я, однак що буде, насправді ніхто не знає, вважає Агеєва

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Літературознавиця та докторка філологічних наук Віра Агеєва вважає, що поки Російська Федерація існує як імперія, то вона продовжить нападати на Україну. Таку думку вона висловила в інтерв’ю LIGA.net.

За словами Агеєвої, українці мають чітке уявлення про свою мету у війні.

"Ми реалістично знаємо, чого хочемо. Частина суспільства розуміла це ще до 24 лютого 2022 року. Поки є Росія як імперія, ми приречені, що вона буде на нас нападати", – заявила літературознавиця.

Агеєва наголосила, що зараз в українців є якась надія, що буде якесь перемир'я, однак "що буде, насправді ніхто не знає".

"Немає достатньо інформації, щоб про це говорити. Але так чи інакше війна буде продовжуватися як гібридна, або війна за мізки. Ми не можемо виграти цю війну без наших союзників. Це так, але якби ми зважали лише на союзників, то ми б мусили програти ще два роки тому", – заявила філологиня.

На її думку, ця війна – не лише за території, а й за час.

"Імперія потребує величі, а величі бракує. У них дуже куца історія, і не даремно оце "забрати Київ" і підшити до своєї куцої історії. І про це треба говорити. Бо коли прочитати їхнього президента, то таке враження, що він воює за Київську Русь", – додає Агеєва.