Вера Агеева: Пока существует Россия как империя, она всегда будет нападать на нас
Литературовед и доктор филологических наук Вера Агеева считает, что пока Российская Федерация существует как империя, то она продолжит нападать на Украину. Такое мнение она высказала в интервью LIGA.net.
По словам Агеевой, у украинцев четкое представление о своей цели в войне.
"Мы реалистично знаем, чего хотим. Часть общества понимала это еще до 24 февраля 2022 года. Пока есть Россия как империя, мы обречены, что она будет на нас нападать", – заявила литературовед.
Агеева подчеркнула, что сейчас у украинцев есть надежда, что будет какое-то перемирие, однако "что будет, на самом деле никто не знает".
"Нет достаточно информации, чтобы об этом говорить. Но так или иначе война будет продолжаться как гибридная, или война за мозги. Мы не можем выиграть эту войну без наших союзников. Это так, но если бы мы считались только с союзниками, то мы бы должны были проиграть еще два года назад", – заявила филолог.
По ее мнению, эта война – не только за территории, но и за время.
"Империя нуждается в величии, а величия не хватает. У них очень куцая история, и не зря это "забрать Киев" и подшить к своей куцей истории. И об этом надо говорить. Ведь если прочитать их президента, то такое впечатление, что он воюет за Киевскую Русь", – добавляет Агеева.
- 19 ноября Сибига заявил, что Украина "не пойдет ни на какие соглашения с Москвой в обмен на территории" и не может быть альтернативы "миру через силу".
- 28 ноября глава МИД, комментируя массированную атаку по Украине, сказал, что "мы должны силой вынудить Путина к миру".