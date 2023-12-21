Вісім головних новин України та світу на 20:00 21 грудня

Заяви про мобілізацію призовників, які за кордоном, удар РФ по Торецьку, стрілянина у Празі та інші новини

Фото: Генштаб ЗСУ

1. Росія масовано атакувала Україну "шахедами". ППО збила десятки цілей, є приліт. Російські окупанти масовано атакували Україну дронами-камікадзе Shahed-136 у ніч проти 21 грудня. Загалом зафіксовано пуски 35 безпілотників, які атакували хвилями у різний час – з 20:00 до 03:30. Сили протиповітряної оборони збили 34 дрони, працювали мобільні вогневі групи, зенітники та винищувальна авіація (детальніше).

2. Міноборони пояснило заяву Умєрова про мобілізацію за кордоном. Міністр оборони Рустем Умєров закликає приєднуватися до Збройних Сил усіх громадян України, де б вони не перебували. Про це у коментарі LIGA.net повідомив Ілларіон Павлюк, начальник Управління преси й інформації Міністерства оборони. За його словами, на порядку денному наразі немає питання про механізм покарання чи юридичного тиску на тих призовників, які перебувають за межами України (детальніше).

3. У Київстарі розповіли про компенсації – скасують абонплату. Мобільний оператор Київстар 21 грудня повідомив про відновлення надання всіх основних базових сервісів своїм клієнтам, йдеться у заяві компанії. Київстар скасував планову плату за тариф для всіх своїх користувачів. Абонентам передплати, контракту та контрактним абонентам з послугою "Домашній Інтернет" не буде списано планову плату за пакет послуг у період із 22 грудня до 21 січня (детальніше).

4. Рада проігнорувала думку послів G7 і призначила членів Рахункової палати. Верховна Рада проігнорувала застереження послів Великої сімки (G7) і призначила членів Рахункової палати. За це проголосували 247 депутатів. Велика сімка порадила Україні спочатку змінити умови конкурсу в Рахункову палату і лише після цього обирати нових членів. Аргументи Великої сімки не переконали депутатів, і вони призначили на шість років чотирьох нових членів палати (детальніше).

5. Мінфін запустив "план Б" через затримку з грошима від Євросоюзу і США. Міністерство фінансів запустило "план Б" через затримку з грошима від Європейського Союзу і США. Про це сказав міністр Сергій Марченко у четвер на заході Центру економічної стратегії. Він сказав, що міністерство упевнене в отриманні західної допомоги у 2024 році, але не в січні-лютому (детальніше).

6. Одна з найбагатших на нафту країн Африки оголосила про вихід з ОПЕК. Уряд Анголи оголосив про вихід країни з Організації країн –експортерів нафти (ОПЕК). Вихід Анголи скоротить членство в Організації країн – експортерів нафти до 12 країн. В останні роки групу з різних причин покинули Катар, Індонезія і зовсім нещодавно Еквадор (детальніше).

7. Росія скинула авіабомби на шахти Торецька: є загиблі й поранені – відео з місця. Окупанти скинули на Торецьк Донецької області дві авіабомби, внаслідок чого загинули троє цивільних, ще п’ятеро отримали поранення. Про це повідомила обласна прокуратура. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко уточнив, що росіяни вдарили авіабомбами по шахтах. Рятувальники пізніше повідомили, що поранених шестеро (детальніше).

8. В університеті Праги сталася стрілянина. 11 загиблих, десятки поранених – відео, фото. У будівлі філософського факультету Карлова університету у чеській Празі сталася стрілянина. Співрозмовник LIGA.net у європейському місті заявив, що відомо про загиблих та постраждалих внаслідок інциденту. Поліція згодом повідомила про нібито ліквідацію стрілка. На кадрах із місця події видно, як люди вибігають із будівлі факультету мистецтв Карлового університету, а їх обступають поліціянти (детальніше).

Читайте також:

Верховна Рада підтримала законопроєкт про легалізацію медичного канабісу — що відомо

Чотириденний робочий тиждень в IT. Що про це думають в українському бізнесі

Хочу взяти песика з притулку. Що потрібно знати та як підготуватися