Восемь главных новостей Украины и мира на 20:00 21 декабря

Заявления о мобилизации призывников, которые за границей, удар РФ по Торецку, стрельба в Праге и другие новости

Фото: Генштаб ВСУ

1. Россия массированно атаковала Украину "шахедами". ПВО сбила десятки целей, есть прилет. Российские оккупанты массированно атаковали Украину дронами-камикадзе Shahed-136 в ночь на 21 декабря. В общей сложности зафиксированы пуски 35 беспилотников, которые атаковали волнами в разное время – с 20:00 до 03:30. Силы противовоздушной обороны сбили 34 дрона, работали мобильные огневые группы, зенитчики и истребительная авиация (подробнее).

2. Минобороны объяснило заявление Умерова о мобилизации за границей. Министр обороны Рустем Умеров призывает присоединяться к Вооруженным Силам всех граждан Украины, где бы они ни находились. Об этом в комментарии LIGA.net сообщил Илларион Павлюк, начальник Управления печати и информации Министерства обороны. По его словам, в повестке дня пока нет вопроса о механизме наказания или юридического давления на тех призывников, которые находятся за пределами Украины (подробнее).

3. В Киевстаре рассказали о компенсациях – отменят абонплату. Мобильный оператор Киевстар 21 декабря сообщил о возобновлении предоставления всех основных базовых сервисов своим клиентам, говорится в заявлении компании. Киевстар упразднил плановую плату за тариф для всех своих пользователей. Абонентам подписки, контракту и контрактным абонентам с услугой "Домашний Интернет" не будет списана плановая плата за пакет услуг в период с 22 декабря по 21 января (подробнее).

4. Совет проигнорировал мнение послов G7 и назначил членов Счетной палаты. Верховная Рада проигнорировала предостережение послов Большой семерки (G7) и назначила членов Счетной палаты. За это проголосовали 247 депутатов. Большая семерка посоветовала Украине сначала изменить условия конкурса в Счетную палату и только после этого выбирать новых членов. Аргументы Большой семерки не убедили депутатов, и они назначили на шесть лет четырех новых членов палаты (подробнее).

5. Минфин запустил "план Б" из-за задержки с деньгами от Евросоюза и США. Министерство финансов запустило "план Б" из-за задержки с деньгами от Европейского Союза и США. Об этом сказал министр Сергей Марченко в четверг на мероприятии Центра экономической стратегии. Он сказал, что министерство уверено в получении западной помощи в 2024 году, но не в январе-феврале (подробнее).

6. Одна из самых богатых нефтью стран Африки объявила о выходе из ОПЕК. Правительство Анголы объявило о выходе страны из Организации стран – экспортеров нефти (ОПЕК). Выход Анголы сократит членство в Организации стран – экспортеров нефти в 12 стран. В последние годы группу по разным причинам покинули Катар, Индонезия и совсем недавно Эквадор (подробнее).

7. Россия сбросила авиабомбы на шахты Торецка: есть погибшие и раненые – видео с места. Оккупанты сбросили на Торецк Донецкой области две авиабомбы, в результате чего погибли трое гражданских, еще пятеро получили ранения. Об этом сообщила областная прокуратура. Министр внутренних дел Игорь Клименко уточнил, что россияне ударили авиабомбами по шахтам. Спасатели позже сообщили, что раненых шестеро (подробнее).

8. В университете Праги произошла стрельба. 11 погибших, десятки раненых – видео, фото. В здании философского факультета Карлова университета в чешской Праге произошла стрельба. Собеседник LIGA.net в европейском городе заявил, что известно о погибших и пострадавших в результате инцидента. Полиция впоследствии сообщила о якобы ликвидации стрелка. На кадрах с места происшествия видно, как люди выбегают из здания факультета искусств Карлова университета, а их окружают полицейские (подробнее).

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