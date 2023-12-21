Росія скинула авіабомби на шахти Торецька: є загиблі і поранені – відео з місця

У Торецьку троє чоловіків загинули від російських авіабомб, п’ятеро працівників двох підприємств отримали поранення, вони у лікарні

Фото - Донецька прокуратура

Окупанти скинули на Торецьк Донецької області дві авіабомби, внаслідок чого загинули троє цивільних, ще п’ятеро отримали поранення. Про це повідомила Донецька обласна прокуратура. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко уточнив, що росіяни вдарили авіабомбами по шахтах. Рятувальники пізніше повідомили, що поранених шестеро.

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За даними правоохоронців, 21 грудня о 12:00 російська армія завдала два авіаудари по Торецьку. Тип засобів ураження, який використали загарбники, наразі встановлюється.

Окупанти поцілили по об’єктах цивільної інфраструктури. Троє чоловіків 41, 42, 45 років від отриманих тілесних ушкоджень загинули. Ще п’ятеро працівників двох підприємств зазнали поранень різного ступеня тяжкості.

Потерпілих віком від 33 до 54 років доставлено до лікарні.

Клименко повідомив, що дві бомби влучили по території однієї з шахт – там загинула одна людина, ще двоє дістали поранення. Підприємство знеструмлене. Під землею перебували 32 гірники, вони вже підняті на поверхню.

На територію іншої шахти, за даними глави МВС, влучили ще дві авіабомби. Двоє людей загинули, троє – поранені. Внаслідок ударів пошкоджені адмінбудівлі та обладнання.

ДОПОВНЕНО О 17:50. ДСНС повідомила, що рятувальники деблокували одного чоловіка з пошкодженої будівлі і вилучили з-під завалів тіло одного загиблого.

За попередньою інформацією, усього внаслідок атак РФ постраждало шість осіб, три людини загинули.

Росія систематично обстрілює прифронтові населені пункти Донецької області, застосовуючи артилерію, авіацію, РСЗВ.

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