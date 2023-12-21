Россия сбросила авиабомбы на шахты Торецка: есть погибшие, одно из предприятий обесточено

В Торецке трое мужчин погибли от российских авиабомб, пятеро работников двух предприятий получили ранения, они в больнице

Фото - Донецкая прокуратура

Оккупанты сбросили на Торецк Донецкой области две авиабомбы, в результате чего погибли трое гражданских, еще пятеро получили ранения. Об этом сообщила Донецкая областная прокуратура. Министр внутренних дел Игорь Клименко уточнил, что россияне ударили авиабомбами по шахтам.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

По данным правоохранителей, 21 декабря в 12:00 российская армия нанесла два авиаудара по Торецку. Тип средств поражения, который использовали захватчики, устанавливается.

Оккупанты попали по объектам гражданской инфраструктуры. Трое мужчин 41, 42, 45 лет от полученных телесных повреждений погибли. Еще пятеро работников двух предприятий получили ранения различной степени тяжести.

Пострадавшие в возрасте от 33 до 54 лет доставлены в больницу.

Клименко сообщил, что две бомбы попали по территории одной из шахт – там погиб один человек, еще двое получили ранения. Предприятие обесточено. Под землей находились 32 горняка, они уже подняты на поверхность.

На территорию другой шахты, по данным главы МВД, попали еще две авиабомбы. Два человека погибли, трое – ранены. В результате ударов повреждены админздания и оборудование.

Россия систематически обстреливает прифронтовые населенные пункты Донецкой области, применяя артиллерию, авиацию, РСЗО.

Читайте также: За время большой войны РФ выпустила по Украине 3700 "шахедов" и вдвое больше ракет – ВСУ