Вісім головних новин України та світу на 19:00 26 січня

Данія запевняє, що F-16 будуть в Україні вчасно, Арахамія пропонує Зеленському розсекретити втрати ЗСУ, НПЗ у Туапсе зупинився після удару дронів

Винищувач F-16 (Фото: EPA)

1. Стратегія воєнної кампанії перемоги України у 2024 році буде "наступальною" – Держдеп США. Помічник держсекретаря США з питань Європи та Євразії Джеймс О'Браєн заявив, що стратегія воєнної кампанії перемоги України над Росією у 2024 році буде "наступальною" і вона опиратиметься "на те, що було зроблено у 2023 році" (детальніше).

2. У Києві судитимуть гендиректора однієї з найбільших компаній України. Бюро економічної безпеки та Офіс генерального прокурора передали до суду обвинувальний акт проти генерального директора компанії "Тедіс Україна" Тараса Корніяченка, його заступника та головного бухгалтера цієї компанії (детальніше).

3. Датацентр "Парковий" відновив роботу: Укрпошта, система "Шлях" знову працюють. Датацентр "Парковий" повернув усю мережеву інфраструктуру в режим штатної та безпечної роботи після вчорашньої хакерської атаки (детальніше).

4. Омбудсмен звернувся до Червоного Хреста – з'ясовує, чи сповіщала РФ про полонених на Іл-76. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що звернувся до Міжнародного комітету Червоного Хреста, щоб дізнатися, чи сповіщала Росія комітет про перевезення військовополонених у літаку Іл-76, який 24 січня розбився у Бєлгородській області (детальніше).

5. Російський НПЗ у Туапсе зупинився після удару дронів. На відновлення піде щонайменше місяць. Нафтопереробний завод Роснєфті в Туапсе – єдиний на Чорноморському узбережжі й один з десяти найбільших у Росії – зупинив виробництво після удару українських дронів, повідомило агентство Reuters з посиланням на джерела в галузі (детальніше).

6. ВАКС не дозволив часткову націоналізацію заправок Shell. Мін'юст готує апеляцію. Вищий антикорупційний суд частково задовольнив позов Міністерства юстиції про стягнення в дохід держави українських активів росіянина Едуарда Худайнатова. Він погодився конфіскувати 100% частки у капіталі ТОВ "НК Альянс-Україна", але відмовив у стягненні 49% ТОВ "Альянс Холдинг", яке керує АЗС Shell (детальніше).

7. Втрати ЗСУ набагато менші за 100 000 осіб, пропонував Зеленському розсекретити їх — Арахамія. Глава фракції Слуга народу Давид Арахамія заявив, що пропонував президенту Володимиру Зеленському розкрити втрати Сил оборони у війні проти Росії (детальніше).

8. F-16. Глава МЗС Данії запевнив Кулебу, що все йде за планом – загроз зриву немає. Україна має отримати від Данії винищувачі F-16 у заплановані терміни, і наразі немає загрози зривів цієї програми. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на спільній пресконференції з данським колегою Ларсом Расмуссеном (детальніше).

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