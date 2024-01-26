Восемь главных новостей Украины и мира на 19:00 26 января

Дания уверяет, что F-16 будут в Украине вовремя, Арахамия предлагает Зеленскому рассекретить потери ВСУ, НПЗ в Туапсе остановился после удара дронов

Истребитель F-16 (Фото: EPA)

1. Стратегия военной кампании победы Украины в 2024 году будет "наступательной" – Госдеп США. Помощник госсекретаря США по Европе и Евразии Джеймс О'Брайен заявил, что стратегия военной кампании победы Украины над Россией в 2024 году будет "наступательной" и она будет опираться "на то, что было сделано в 2023 году" (подробнее).

2. В Киеве будут судить гендиректора одной из крупнейших компаний Украины. Бюро экономической безопасности и Офис генерального прокурора передали в суд обвинительный акт против генерального директора компании "Тедис Украина" Тараса Корнияченко, его заместителя и главного бухгалтера этой компании (подробнее).

3. Дата-центр "Парковый" возобновил работу: Укрпочта, система "Шлях" снова работают. Дата-центр "Парковый" вернул всю сетевую инфраструктуру в режим штатной и безопасной работы после вчерашней хакерской атаки (подробнее).

4. Омбудсмен обратился к Красному Кресту – выясняет, извещала ли РФ о пленных на Ил-76. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что обратился в Международный комитет Красного Креста, чтобы узнать, извещала ли Россия комитет о перевозках военнопленных в самолете Ил-76, который 24 января разбился в Белгородской области (подробнее).

5. Российский НПЗ в Туапсе остановился после удара дронов. На восстановление уйдет минимум месяц. Нефтеперерабатывающий завод Роснефти в Туапсе – единственный на Черноморском побережье и один из десяти крупнейших в России – остановил производство после удара украинских дронов, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники в отрасли (подробнее).

6. ВАКС не разрешил частичную национализацию заправок Shell. Минюст готовит апелляцию. Высший антикоррупционный суд частично удовлетворил иск Министерства юстиции о взыскании в доход государства украинских активов россиянина Эдуарда Худайнатова. Он согласился конфисковать 100% доли в капитале ООО "НК Альянс-Украина", но отказал во взыскании 49% ООО "Альянс Холдинг", которое управляет АЗС Shell (подробнее).

7. Потери ВСУ намного меньше 100 000 человек, предлагал Зеленскому рассекретить их – Арахамия. Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил, что предлагал президенту Владимиру Зеленскому раскрыть потери Сил обороны в войне против России (подробнее).

8. F-16. Глава МИД Дании заверил Кулебу, что все идет по плану – угроз срыва нет. Украина должна получить от Дании истребители F-16 в запланированные сроки, сейчас нет угрозы срывов этой программы. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на совместной пресс-конференции с датским коллегой Ларсом Расмуссеном (подробнее).

Читайте также тексты дня:

"Легенда о паритете". Почему жечь российские танки – не выход: нужно собственное производство

Каждый из них – Мазепа. Почему бизнес жалуется на давление со стороны силовиков

Транспорт горькой печали. Что происходит с линией скоростного трамвая на Троещине

NASA снова отложило полет к Луне. Какая причина и когда США наконец-то полетят туда

Макс Кидрук уже пишет новый роман об украинцах на Марсе. Стоит ли читать "Колонию"