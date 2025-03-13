Військовий експерт Мельник: Маятник американських симпатій пішов в сторону України

Якщо перемир'я почне діяти, то Україна увійде в черговий дуже ризикований для себе етап, стверджує Олексій Мельник

Зустріч у Саудівській Аравії (Фото: ОП)

Після переговорів української та американської делегацій у Саудівській Аравії маятник симпатій Вашингтона пішов в сторону Києва, вважає співдиректор програм зовнішньої політики та міжнародної безпеки Центру Разумкова Олексій Мельник. Таку думку він висловив у коментарі LIGA.net для тексту про результати українсько-американських перемовин.

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Він зазначив, що, по-перше, переговори дали "несподівано позитивний результат" й перевершили очікування.

"На відміну від попередньої зустрічі в Овальному кабінеті, де негативні очікування реальність також перевершила. Друге – це проміжний етап. Зараз маятник американських симпатій пішов в сторону України й на рівні заяв, і на рівні конкретних дій", – заявив Мельник.

Він додав, що цінність домовленостей полягає в тому, що, як сказали американські партнери, м'яч зараз перекинутий на сторону Росії. Експерт висловив сумнів, що російському диктатору Володимиру Путіну "вдасться так легко знайти якийсь хід, щоб і не відмовити, і якимось чином пропетляти стосовно цієї вимоги".

Мельник вважає, що, якщо буде досягнуто рішення про перемир'я, і припинення вогню почне діяти, то Україна увійде в черговий дуже ризикований для себе етап.

"З початком перемир'я почнуться переговори про, чи підготовка до переговорів про мирну угоду і тоді в повний зріст стануть ті от вимоги до України про території, про зовнішню політичну орієнтацію, і можливо знову підніметься питання виборів", – уточнив він.

Експерт акцентував, що у випадку, якщо Росія в категоричній формі відмовиться, то президент США Дональд Трамп і його команда вже описали, що буде: "Ми будемо воювати".

Мельник вважає, що американський президент дав сигнал, що Штати стають на бік України. Водночас він уточнив, що "американці не будуть воювати самі", але можуть наростити допомогу.

"Насамперед – засоби дальнього ураження. Це засоби, які покажуть рішучість американців і допоможуть Україні знищувати цілі вглибині російської території. Ну і плюс, як це вже не раз звучало, пекельні санкції. Тобто все, щоб переконати Путіна в тому, що для нього вигідніше все-таки послухатися, що йому кажуть з Вашингтона", – резюмував експерт.