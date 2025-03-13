Военный эксперт Мельник: Маятник американских симпатий пошел в сторону Украины

Если перемирие начнет действовать, Украина войдет в очередной очень рискованный для себя этап, утверждает Алексей Мельник

Встреча в Саудовской Аравии (Фото: ОП)

После переговоров украинской и американской делегаций в Саудовской Аравии маятник симпатий Вашингтона пошел в сторону Киева, считает содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова Алексей Мельник. Такое мнение он высказал в комментарии LIGA.net для текста о результатах украинско-американских переговоров.

Он отметил, что, во-первых, переговоры дали "неожиданно положительный результат" и превзошли ожидания.

"В отличие от предыдущей встречи в Овальном кабинете, где негативные ожидания реальность также превзошла. Второе – это промежуточный этап. Сейчас маятник американских симпатий пошел в сторону Украины и на уровне заявлений, и на уровне конкретных действий", – заявил Мельник.

Он добавил, что ценность договоренностей состоит в том, что, как сказали американские партнеры, мяч сейчас переброшен на сторону России. Эксперт выразил сомнение, что российскому диктатору Владимиру Путину "удастся так легко найти какой-нибудь ход, чтобы и не отказать, и каким-то образом пропетлять по этому требованию".

Мельник считает, что если будет достигнуто решение о перемирии, и прекращении огня начнет действовать, то Украина войдет в очередной очень рискованный для себя этап.

"С началом перемирия начнутся переговоры о, или подготовка к переговорам о мирном соглашении и тогда в полный рост станут те вот требования к Украине о территориях, о внешнеполитической ориентации, и возможно снова поднимется вопрос выборов", — уточнил он.

Эксперт акцентировал, что в случае, если Россия в категорической форме откажется, то президент США Дональд Трамп и его команда уже описали, что будет: "Мы будем воевать".

Мельник считает, что американский президент дал сигнал, что Штаты становятся на сторону Украины. В то же время, он уточнил, что "американцы не будут воевать сами", но могут нарастить помощь.

"Прежде всего – средства дальнего поражения. Это средства, которые покажут решимость американцев и помогут Украине уничтожать цели в глубине российской территории. Ну и плюс, как это уже не раз звучало, адские санкции. То есть все, чтобы убедить Путина в том, что для него выгоднее все-таки послушаться, что ему говорят с Вашингтона", — резюмировал эксперт