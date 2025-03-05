Військовий облік з 14 років: нардеп Саврасов заявив, що такої розмови не було

Військовий квиток (Фото: Depositphotos)

Низка медіа із посиланням на депутата від Європейської солідарності Максима Саврасова поширила інформацію про те, що нібито у Верховній Раді готується законопроєкт про постановку на облік в Україні з 14-річного віку. Сам нардеп стверджує, що такої розмови не було.

"Сайт 44.ua вчора [4 березня] видав моє фейкове інтерв'ю: Про підготовку до мобілізації з 14 років", – написав Саврасов, додавши, що цю інформацію розповсюдило багато медіа та Telegram-каналів.

"Такої розмови не було. Користуйтесь надійними джерелами інформації", – наголосив він.

Ці повідомлення прокоментували в Центрі протидії дезінформації при Раді безпеки й оборони. Там заявили, що інформація про плани постановки дітей з 14 років на військовий облік не відповідає дійсності й подібне не планується.

"В українському інфопросторі поширюються домисли, що нібито Верховна Рада планує внести зміни в законодавство, які зобов’яжуть ставити на військовий облік хлопчиків з 14 років. Наразі у Верховній Раді відсутній навіть проєкт з подібними ініціативами", – йдеться у повідомленні.

У ЦПД наголосили, що окремі депутати мають право законодавчої ініціативи та пропонувати до розгляду ВР та обговорення будь-які законопроєкти. Але це не означає, що такий законопроєкт пройде необхідні процедури, буде схвалений парламентською більшістю і підписаний президентом.

Водночас голова фракції Слуги народу в парламенті Давид Арахамія заявив, що йому нічого не відомо про таку ініціативу.

"Якщо фракція Європейської солідарності дійсно працює над таким законопроєктом, то можу запевнити, що він ніколи нами не буде підтриманий і ми за таке не голосуватимемо за жодних обставин", – додав він.

На момент публікації новини матеріал з заявою Саврасова, на який посилалися інші медіа, на сайті 44.ua недоступний.

27 листопада 2024 року агентство Reuters писало, що США закликають Україну знизити мобілізаційний вік до 18 років.

4 грудня тодішній держсекретар США сказав, що Україна має ухвалити "важкі рішення" щодо подальшої мобілізації людей.

Натомість українська влада виступає проти зниження мобілізаційного віку. Зокрема, 10 грудня Зеленський укотре виступив проти зниження мобілізаційного віку до 18 років. Натомість він пропонує посилювати українські бригади й послаблювати військові спроможності країни-агресора.