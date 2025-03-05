Воинский учет с 14 лет: нардеп Саврасов заявил, что такого разговора не было

Военный билет (Фото: Depositphotos)

Ряд медиа со ссылкой на депутата от Европейской солидарности Максима Саврасова распространила информацию о том, что якобы в Верховной Раде готовится законопроект о постановке на учет в Украине с 14-летнего возраста. Сам нардеп утверждает, что такого разговора не было.

"Сайт 44.ua вчера [4 марта] издал мое фейковое интервью: О подготовке к мобилизации с 14 лет", — написал Саврасов, добавив, что эту информацию распространило много медиа и Telegram-каналов.

"Такого разговора не было. Пользуйтесь надежными источниками информации", – подчеркнул он.

Эти сообщения прокомментировали в Центре противодействия дезинформации при Совете безопасности и обороне. Там заявили, что информация о планах постановки детей с 14 лет на воинский учет не соответствует действительности и подобное не планируется.

"В украинском инфопространстве распространяются домыслы, что якобы Верховная Рада планирует внести изменения в законодательство, которые обяжут ставить на воинский учет мальчиков с 14 лет. В настоящее время в Верховной Раде отсутствует даже проект с подобными инициативами", – говорится в сообщении.

В ЦПД подчеркнули, что отдельные депутаты имеют право законодательной инициативы, предлагать к рассмотрению ВР и обсуждению любые законопроекты. Но это не означает, что такой законопроект пройдет необходимые процедуры, будет одобрен парламентским большинством и подписан президентом.

В то же время глава фракции Слуги народа в парламенте Давид Арахамия заявил, что ему ничего не известно о такой инициативе.

"Если фракция Европейской солидарности действительно работает над таким законопроектом, то могу заверить, что он никогда нами не будет поддержан и мы за это не будем голосовать ни при каких обстоятельствах", – добавил он.

На момент публикации новости материал с заявлением Саврасова, на который ссылались другие медиа, на сайте 44.ua недоступен.

27 ноября 2024 года агентство Reuters писало, что США призывают Украину снизить мобилизационный возраст до 18 лет.

4 декабря тогдашний госсекретарь США сказал, что Украина должна принять "трудные решения" о дальнейшей мобилизации людей.

В то же время украинская власть выступает против снижения мобилизационного возраста. В частности, 10 декабря Зеленский в очередной раз выступил против снижения мобилизационного возраста до 18 лет. Он предлагает усиливать украинские бригады и ослаблять военные способности страны-агрессора.