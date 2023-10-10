Військові Південної Кореї заявили, що КНДР може готуватися до нападу за тактикою ХАМАСу

Південнокорейський Об'єднаний комітет начальників штабів застеріг, що Північна Корея може готуватися до раптового нападу з використанням такої ж тактики, яку терористи ХАМАСу використовують проти Ізраїлю. Про це повідомляє південнокорейське агентство Yonhap.

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Голова Об'єднаного комітету начальників штабів виступив перед парламентом Південної Кореї з доповіддю на тему "Уроки, отримані з війни між Ізраїлем та ХАМАСом, та заходи протидії".

Він зазначив, що раптова операція ХАМАСу, виходячи з попередніх оцінок, була успішною, оскільки ізраїльська система протиракетної оборони "Залізний купол" була вражена тисячами ракет терористів, і її захисний ефект виявився мінімальним.

Тактику ХАМАСу він назвав "очікуваним сценарієм", який могла б використовувати Північна Корея.

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На думку голови Об'єднаного комітету начштабів Південної Кореї, КНДР може спробувати окупувати прикордонну територію країни та взяти заручників, щоб посилити напруженість та розпочати переговори.

Він також повідомив про заходи протидії можливій загрозі раптового нападу Північної Кореї – це, зокрема, артилерія далекого радіуса дії та безпілотники.

Він підкреслив, що підрозділи, що проникають суходолом, морем і повітрям, можуть бути знищені за допомогою передових систем оборони, операцій комплексної оборони, операцій сил спецоперацій та за допомогою ППО.

У 2018 році під час першого в історії саміту між Південною та Північною Кореєю була підписана Пханмунджомська декларація, яка обіцяла покласти край Корейській війні і почати "нову еру миру" на Корейському півострові. У 2019-му році міжкорейська співпраця ускладнилася.

У листопаді 2022-го Пхеньян запустив ракету, яка приземлилася менш ніж за 60 км від південнокорейського міста Сокчхо. Сеул вжив заходів у відповідь.

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