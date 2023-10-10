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Военные Южной Кореи заявили, что КНДР может готовиться к нападению по тактике ХАМАСа

Цей матеріал також доступний українською
10.10.2023, 22:54
Военные Южной Кореи заявили, что КНДР может готовиться к нападению по тактике ХАМАСа - Фото
Ким Чен Ын и солдаты КНДР (Фото: EPA)

Южнокорейский Объединенный комитет начальников штабов предостерег, что Северная Корея может готовиться к внезапному нападению с использованием той же тактики, которую террористы ХАМАС используют против Израиля. Об этом сообщает южнокорейское агентство Yonhap.

 
Глава Объединенного комитета начальников штабов выступил перед парламентом Южной Кореи с докладом на тему "Уроки, извлеченные из войны между Израилем и ХАМАСом, и меры противодействия".

Он отметил, что внезапная операция ХАМАСа, исходя из предварительных оценок, была успешной, так как израильская система противоракетной обороны "Железный купол" была поражена тысячами ракет террористов, и ее защитный эффект оказался минимальным.

Тактику ХАМАСа он назвал "ожидаемым сценарием", который могла бы использовать Северная Корея.

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По мнению главы Объединенного комитета начштабов Южной Кореи, КНДР может попытаться оккупировать приграничную территорию страны и взять заложников, чтобы усилить напряженность и начать переговоры.

Он также сообщил о мерах противодействия возможной угрозе внезапного нападения Северной Кореи – это, в частности, артиллерия дальнего радиуса действия и беспилотники.

Он подчеркнул, что подразделения, проникающие по суше, морю и воздуху, могут быть уничтожены с помощью передовых систем обороны, операций комплексной обороны, операций сил спецопераций и с помощью ПВО.

  • В 2018 году во время первого в истории саммита между Южной и Северной Кореей была подписана Пханмунджомская декларация, которая обещала положить конец Корейской войне и начать "новую эру мира" на Корейском полуострове. В 2019-м году межкорейское сотрудничество усложнилось.
  • В ноябре 2022 года Пхеньян запустил ракету, которая приземлилась менее чем в 60 км от южнокорейского города Сокчхо. Сеул принял ответные меры.

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Оксана Житнюк
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