"Ось істинне призначення V-символіки". Російські диверсанти України показали відео рейду до РФ
Бійці підрозділу Легіон Свобода Росії, який воює за Україну та продовжує робити вилазки на територію противника в Бєлгородській області, показали нарізку моментів з чергового завдання. Відео розміщено в їхньому Telegram-каналі.
Як пише пресслужба ЛСР, штурмові групи 1-ї та 2-ї рот 1-го ОМБ "Легіона" провели тактичну операцію 28 вересня.
У ролику видно висування груп, стрілянину в лісистій місцевості, у тому числі з міномета, використання FPV-дрона та "втечу" військових РФ.
Вилазка відбулася тут:
"Всі поставлені завдання – виконані, всі "легіонери" повернулися живі та здорові. Сподобалося, прийдемо ще", – йдеться у повідомленні.
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За даними ЛСР, втрати противника – регулярних військ РФ: пораненими – 13 осіб, убитими – п'ять. Підтвердити чи спростувати цю інформацію неможливо. Російська влада найчастіше мовчить про інциденти на кордоні.
- Через "війну ДРГ" на півночі та північному сході кордону України та Росії у прилеглих до нього українських областях постійно повітряні тривоги: окупанти регулярно б'ють з артилерії, авіабомбами та ракетами.
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