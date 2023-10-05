"Ось істинне призначення V-символіки". Російські диверсанти України показали відео рейду до РФ

Бійці підрозділу Легіон Свобода Росії, який воює за Україну та продовжує робити вилазки на територію противника в Бєлгородській області, показали нарізку моментів з чергового завдання. Відео розміщено в їхньому Telegram-каналі.

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Як пише пресслужба ЛСР, штурмові групи 1-ї та 2-ї рот 1-го ОМБ "Легіона" провели тактичну операцію 28 вересня.

У ролику видно висування груп, стрілянину в лісистій місцевості, у тому числі з міномета, використання FPV-дрона та "втечу" військових РФ.

Вилазка відбулася тут:

"Всі поставлені завдання – виконані, всі "легіонери" повернулися живі та здорові. Сподобалося, прийдемо ще", – йдеться у повідомленні.

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За даними ЛСР, втрати противника – регулярних військ РФ: пораненими – 13 осіб, убитими – п'ять. Підтвердити чи спростувати цю інформацію неможливо. Російська влада найчастіше мовчить про інциденти на кордоні.

ДОВІДКА. Легіон Свобода Росії (ЛСР) та Російський добровольчий корпус (РДК) – воєнізовані організації, які складаються з громадян РФ і декларують мету повалення режиму російського диктатора . Легіон Свобода Росії (ЛСР) та Російський добровольчий корпус (РДК) – воєнізовані організації, які складаються з громадян РФ і декларують мету повалення режиму російського диктатора Володимира Путіна . Вони почали діяти у прикордонні Бєлгородської області РФ у травні 2023 року. Українська розвідка каже , що вони діють у РФ "абсолютно автономно, незалежно і виконують власні політичні цілі та завдання".

Через "війну ДРГ" на півночі та північному сході кордону України та Росії у прилеглих до нього українських областях постійно повітряні тривоги: окупанти регулярно б'ють з артилерії, авіабомбами та ракетами.

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