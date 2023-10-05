"Вот предназначение V-символики". Российские диверсанты Украины показали видео рейда в РФ
Бойцы воюющего за Украину подразделения Легион Свобода России, которые продолжают делать вылазки на территорию противника в Белгородской области, показали нарезку моментов с очередного задания. Видео размещено в их Telegram-канале.
Как пишет пресс-служба ЛСР, штурмовые группы 1-й и 2-й рот 1-го ОМБ "Легиона" провели тактическую операцию 28 сентября.
В ролике видно выдвижение групп, стрельбу в лесистой местности, в том числе из миномета, использование FPV-дрона и "бегство" военных РФ.
Вылазка произошла здесь:
"Все поставленные задачи — выполнены, все "легионеры" вернулись живыми и здоровыми. Понравилось, придем еще", – говорится в сообщении.
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По данным ЛСР, потери противника – регулярных войск РФ: ранеными — 13 человек, убитыми — пять. Подтвердить или опровергнуть эту информацию невозможно. Российские власти чаще всего молчат об инцидентах на границе.
- Из-за "войны ДРГ" на севере и северо-востоке границы Украины и России в прилегающих к ней украинских областях постоянно воздушные тревоги: оккупанты регулярно бьют из артиллерии, авиабомбами и ракетами.
- Спецназовцев ГУР "хоронят" заживо перед заданиями: бойцы рассказали об обряде.
- Россияне применяют эластичную оборону, чтобы тормозить контрнаступление ВСУ, пишет NYT.
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