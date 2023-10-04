Спецназовцев ГУР "хоронят" заживо перед заданиями: бойцы рассказали об обряде

Бойцы подразделения спецназа Главного управления разведки Минобороны "Артан" проходят в процессе психологической подготовки к боевым выходам через процедуру "Похороны воина", которую называют "давним обрядом освобождения от страха гибели". Об этом BBC News Україна рассказал командир группы с позывным "Саба".

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"Мы закапываем себя живьем в землю, чтобы принять смерть. После этого идем на спецзадание. Приняв то, что ты можешь погибнуть, ты можешь спокойно, эффективно выполнять свою работу", – объясняет он.

Первым процедуру проходит командир.

Выглядит она следующим образом: боец копает себе могилу глубиной в метр, пишет на бумажке все, что считает лишним в жизни и от чего готов избавиться. Бумажку сжигает. После этого ложится в яму – и его в ней закапывают. Для дыхания ему дают водолазную маску с трубкой, или просто трубку и прикрытие для лица в виде половины пластиковой бутылки.

Фото: BBC News Україна / Артан

В такой "тренировочной могиле" спецназовец лежит от 40 минут до четырех часов. По словам "Сабы", закопанный под землей, "ты перестаешь чувствовать свое тело, полностью теряешь контроль над ним".

"Становится видно, насколько можешь контролировать свои чувства и мысли. Наша работа предполагает полный самоконтроль. В определенный момент могут появляться сомнения, откопают ли тебя или услышат. Ты полностью зависим от других", – описывает он такой опыт.

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По его словам, после многолетних тренировок "ничего уже не испытывает", когда выполняет это упражнение: "Для меня это уже навык, как стрельба. Мне не нужно каждый день ездить на полигон, чтобы поддерживать этот навык. Достаточно делать это раз в неделю или два".

Для закалки боец должен пройти через многие другие искусственные стрессы, рассказали в ГУР. По словам "Сабы", от тренировок устают не меньше, чем от спецзаданий.

"После первых получаса нагрузок человек хочет, чтобы прилетело НЛО и забрало его на месяц. Нам нужно проверить его морально-психологическую устойчивость. Это так называемая "прожарка", – добавил он.

Военные разведчики имитируют у себя контузию, после которой сразу стреляют по мишени, учатся стрелять левой рукой, будучи правшей, должны знать все характеристики российского оружия, уметь плавать со связанными руками и ногами и так далее.

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