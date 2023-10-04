Спецпризначенців ГУР "ховають" живцем перед завданнями: бійці розповіли про обряд

Бійці підрозділу спецпризначення Головного управління розвідки Міноборони "Артан" проходять у процесі психологічної підготовки до бойових виходів через процедуру "Похорон воїна", яку називають "давнім обрядом звільнення від страху загибелі". Про це BBC News Україна розповів командир групи із позивним "Саба".

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"Ми закопуємо себе живцем у землю, щоб прийняти смерть. Після цього йдемо на спецзавдання. Прийнявши те, що ти можеш загинути, ти можеш спокійно, ефективно виконувати свою роботу", – пояснює він.

Першим процедуру проходить командир.

Виглядає вона так: боєць копає собі могилу завглибшки метр, пише на папірці все, що вважає зайвим у житті й чого готовий позбутися. Папірець спалює. Після цього лягає до ями – і його в ній закопують. Для дихання йому дають водолазну маску з трубкою, або просто трубку та прикриття для обличчя у вигляді половини пластикової пляшки.

Фото: BBC News Україна / Артан

У такій "тренувальній могилі" боєць лежить від 40 хвилин до чотирьох годин. За словами "Саби", закопаний під землею, "ти перестаєш відчувати своє тіло, повністю втрачаєш контроль над ним".

"Стає видно, наскільки можеш контролювати свої почуття та думки. Наша робота передбачає повний самоконтроль. У певний момент можуть з'являтися сумніви, чи відкопають тебе, чи почують. Ти повністю залежиш від інших", – описує він такий досвід.

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За його словами, після багаторічних тренувань "нічого вже не відчуває", коли виконує цю вправу: "Для мене це вже навичка, як стрілянина. Мені не потрібно щодня їздити на полігон, щоб підтримувати цю навичку. Досить робити це раз на тиждень або два".

Для загартування боєць має пройти через багато інших штучних стресів, розповіли в ГУР. За словами Саби, від тренувань втомлюються не менше, ніж від спецзавдань.

"Після першої пів години навантажень людина хоче, щоб прилетіло НЛО і забрало її на місяць. Нам потрібно перевірити її морально-психологічну стійкість. Це так зване "прожарювання", – додав він.

Військові розвідники імітують у себе контузію, після якої відразу стріляють по мішені, вчаться стріляти лівою рукою, бувши правшею, повинні знати всі характеристики російської зброї, вміти плавати зі зв'язаними руками та ногами тощо.

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